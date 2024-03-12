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User Manual Philips Dry iron
Per un look sempre impeccabile! Questo ferro da stiro davvero compatto e leggero può essere portato ovunque. Ripiegabile su se stesso e dotato dell'opzione "doppia tensione" per un facile utilizzo.
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Quale acqua usare per il ferro o il sistema a vapore Philips?
Come pulire la piastra del ferro da stiro o del ferro a secco Philips
Il ferro da stiro Philips perde dalla piastra
Il ferro da stiro a vapore Philips non si riscalda più
Il ferro generatore di vapore Philips non rimuove le pieghe
Il ferro Philips crepita quando è in verticale
Il ferro o il cura tessuti Philips interrompe corrente
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