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Manuali e documentazione

User Manual Philips Dry iron

  • PDF file, 2.1 MB
  • 12 March 2024

Per un look sempre impeccabile! Questo ferro da stiro davvero compatto e leggero può essere portato ovunque. Ripiegabile su se stesso e dotato dell'opzione "doppia tensione" per un facile utilizzo.

  • PDF file
  • 22 August 2024

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