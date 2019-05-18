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Fuori produzione
250 W
Piastra antiaderente
Custodia da viaggio per avere il ferro ovunque vai.
La piastra del tuo ferro Philips è rivestita da uno strato antiaderente speciale per una perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti.
4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Ricky
18/05/2019
België
Simpel, klein en perfect
Al heel wat jaren toert het strijkijzer samen met ons door Europa en de rest van de wereld. Met de camper vliegtuig of schip, strijkt hij alle plooien weer recht, en kun je overal te voorschijn komen. Weegt niets en past overal!! Zeer tevreden!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HD1301/02 Droogstrijkijzer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HD1301/02 Droogstrijkijzer
khaled61
10/10/2011
Nederland
handig voor vakantie
Hij is compact, makkelijk mee te nemen op vakantie.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HD1301/02 Droogstrijkijzer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HD1301/02 Droogstrijkijzer