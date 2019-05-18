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  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
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  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione
  • Potenza e precisione

Fuori produzione

Ferro a secco

HD1301/22

4
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Potenza e precisione
Per un look sempre impeccabile! Questo ferro da stiro davvero compatto e leggero può essere portato ovunque. Ripiegabile su se stesso e dotato dell'opzione "doppia tensione" per un facile utilizzo.
Vedi tutti i vantaggi

Ferro da stiro da viaggio pieghevole

Potenza e precisione

  • 250 W

  • Piastra antiaderente

Custodia da viaggio per avere il ferro sempre a portata di mano

Custodia da viaggio per avere il ferro sempre a portata di mano

Custodia da viaggio per avere il ferro ovunque vai.

Impostazione autonoma della tensione

Impostazione autonoma della tensione

Rivestimento piastra antiaderente

Rivestimento piastra antiaderente

La piastra del tuo ferro Philips è rivestita da uno strato antiaderente speciale per una perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
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4.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2
1

18/05/2019

België

België

Simpel, klein en perfect

Al heel wat jaren toert het strijkijzer samen met ons door Europa en de rest van de wereld. Met de camper vliegtuig of schip, strijkt hij alle plooien weer recht, en kun je overal te voorschijn komen. Weegt niets en past overal!! Zeer tevreden!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HD1301/02 Droogstrijkijzer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HD1301/02 Droogstrijkijzer

10/10/2011

Nederland

Nederland

handig voor vakantie

Hij is compact, makkelijk mee te nemen op vakantie.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HD1301/02 Droogstrijkijzer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HD1301/02 Droogstrijkijzer

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee