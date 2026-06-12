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Nuova

Hair ClipperSerie 9000

HC9722/15

4.1

| (911) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto

Massima libertà nello stile

Sperimenta tagli precisi e sicuri grazie alle 28 impostazioni di lunghezza e alle lame autoaffilanti in titanio. Realizza sfumature uniformi con gli strumenti per sfumature di precisione e scopri un controllo di livello professionale direttamente a casa tua grazie al versatile kit di accessori per barbiere Philips.

Vedi tutti i vantaggi

Tagli precisi, sfumature senza sforzo e rifiniture perfette

Massima libertà nello stile

  • Lame in titanio auto-affilanti

  • 28 impostazioni di lunghezza

  • Sensore PowerAdapt

  • Trim and Flow

Personalizza il tuo look con 28 lunghezze regolabili

Personalizza il tuo look con 28 lunghezze regolabili

Crea il tuo stile con 28 impostazioni di lunghezza in intervalli precisi da 1 mm. Tre pettini regolabili, da 2 mm a 28 mm, garantiscono il pieno controllo per ogni stile, mentre rimuovendo il pettine è possibile ottenere una lunghezza da 0,5 mm. Per una cura del look personalizzata e affidabile.

Massima precisione e prestazioni durature

Massima precisione e prestazioni durature

Le nostre lame autoaffilanti in titanio mantengono l'affilatura ad ogni utilizzo, offrendoti risultati precisi e affidabili. Con il regolacapelli, puoi ottenere un taglio uniforme e senza sforzo, per uno stile stile definito senza compromessi.

Include 4 strumenti essenziali per realizzare tagli con la massima praticità

Include 4 strumenti essenziali per realizzare tagli con la massima praticità

Il kit di accessori per barbiere da 4 pezzi include tutto il necessario per realizzare tagli direttamente a casa. Il kit include forbici, pettine, mantellina e clip per capelli.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

911

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

12/06/2026

Italia

Italia

Il migliore acquisto!

Dopo aver provato vari clipper costosi, con lame in DLC ad uso professionale, ho deciso di acquistare uno Philips serie9000. Sono stato soddisfatto: prezzo inferiore, taglio preciso e leggero, pratico e veloce da pulire.. il migliore tagliacapelli acquistato

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile

Date of Use 2026-06-02

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Date of Use 2026-06-02

07/08/2023

Italia

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Compratore verificato

Hairclipper Series 9000 HC9450/15

Il prodotto soddisfa in pieno le mie aspettative. Semplice, maneggevole, varie misure di regolazioni automatiche e la batteria dura tantissimo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile

Date of Use 2022-07-07

Sì, consiglio questo prodotto

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Date of Use 2022-07-07

09/07/2023

Italia

Italia

Philips non delude mai

Prima di questo tagliacapelli ne avevo provati altri anche di un ottima marca concorrente. E devo dire che non erano male finché non ho provato questo prodotto e sinceramente sono rimasto molto soddisfatto perché nel suo genere non ha rivali. Veramente fatto bene e con regolazioni precise peccato non averlo provato prima. Di sicuro lo consiglio.

Pro

Regolazioni precise non si può sbagliare

Contro

Forse l'unica pecca è che il corpo motore non si può lavare direttamente sotto l'acqua.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile

Date of Use 2023-03-09

Sì, consiglio questo prodotto

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Date of Use 2023-03-09

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