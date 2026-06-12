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Massima libertà nello stile
Sperimenta tagli precisi e sicuri grazie alle 28 impostazioni di lunghezza e alle lame autoaffilanti in titanio. Realizza sfumature uniformi con gli strumenti per sfumature di precisione e scopri un controllo di livello professionale direttamente a casa tua grazie al versatile kit di accessori per barbiere Philips.
Lame in titanio auto-affilanti
28 impostazioni di lunghezza
Sensore PowerAdapt
Trim and Flow
Crea il tuo stile con 28 impostazioni di lunghezza in intervalli precisi da 1 mm. Tre pettini regolabili, da 2 mm a 28 mm, garantiscono il pieno controllo per ogni stile, mentre rimuovendo il pettine è possibile ottenere una lunghezza da 0,5 mm. Per una cura del look personalizzata e affidabile.
Le nostre lame autoaffilanti in titanio mantengono l'affilatura ad ogni utilizzo, offrendoti risultati precisi e affidabili. Con il regolacapelli, puoi ottenere un taglio uniforme e senza sforzo, per uno stile stile definito senza compromessi.
Il kit di accessori per barbiere da 4 pezzi include tutto il necessario per realizzare tagli direttamente a casa. Il kit include forbici, pettine, mantellina e clip per capelli.
4.1
su 5
911
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Derry88
12/06/2026
Italia
Il migliore acquisto!
Dopo aver provato vari clipper costosi, con lame in DLC ad uso professionale, ho deciso di acquistare uno Philips serie9000. Sono stato soddisfatto: prezzo inferiore, taglio preciso e leggero, pratico e veloce da pulire.. il migliore tagliacapelli acquistato
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2026-06-02
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2026-06-02
Giuseppe 53
07/08/2023
Italia
Compratore verificato
Hairclipper Series 9000 HC9450/15
Il prodotto soddisfa in pieno le mie aspettative. Semplice, maneggevole, varie misure di regolazioni automatiche e la batteria dura tantissimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2022-07-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2022-07-07
Pinogi61
09/07/2023
Italia
Philips non delude mai
Prima di questo tagliacapelli ne avevo provati altri anche di un ottima marca concorrente. E devo dire che non erano male finché non ho provato questo prodotto e sinceramente sono rimasto molto soddisfatto perché nel suo genere non ha rivali. Veramente fatto bene e con regolazioni precise peccato non averlo provato prima. Di sicuro lo consiglio.
Pro
Regolazioni precise non si può sbagliare
Contro
Forse l'unica pecca è che il corpo motore non si può lavare direttamente sotto l'acqua.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2023-03-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2023-03-09
Rispetto a un parrucchiere professionale.
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