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Garanzia di 2 anni
Nuova
Stile preciso e versatile
Realizza tagli precisi e versatili grazie alle 28 impostazioni di lunghezza e alle lame autoaffilanti che mantengono l'affilatura dopo ogni utilizzo. Scopri risultati definiti e precisi anche a casa.
Lame in acciaio autoaffilanti
28 impostazioni di lunghezza
Sensore PowerAdapt
Trim and Flow
Crea il tuo stile con 28 impostazioni di lunghezza in intervalli precisi da 1 mm. Tre pettini regolabili, da 2 mm a 28 mm, garantiscono il pieno controllo per ogni stile, mentre rimuovendo il pettine è possibile ottenere una lunghezza da 0,5 mm. Per una cura del look personalizzata e affidabile.
Ottieni un taglio perfetto con le lame in acciaio autoaffilanti da 41 mm, realizzate per prestazioni durature
Scopri un taglio scorrevole dall'inizio alla fine. Il pettine Trim and Flow è progettato per mantenere i capelli in movimento ed evitare ostruzioni, consentendo un movimento scorrevole del regolacapelli. Per mantenere un controllo costante e ottenere lo stile che desideri senza interruzioni.
4.1
su 5
911
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Derry88
12/06/2026
Italia
Il migliore acquisto!
Dopo aver provato vari clipper costosi, con lame in DLC ad uso professionale, ho deciso di acquistare uno Philips serie9000. Sono stato soddisfatto: prezzo inferiore, taglio preciso e leggero, pratico e veloce da pulire.. il migliore tagliacapelli acquistato
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2026-06-02
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2026-06-02
Giuseppe 53
07/08/2023
Italia
Compratore verificato
Hairclipper Series 9000 HC9450/15
Il prodotto soddisfa in pieno le mie aspettative. Semplice, maneggevole, varie misure di regolazioni automatiche e la batteria dura tantissimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2022-07-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2022-07-07
Pinogi61
09/07/2023
Italia
Philips non delude mai
Prima di questo tagliacapelli ne avevo provati altri anche di un ottima marca concorrente. E devo dire che non erano male finché non ho provato questo prodotto e sinceramente sono rimasto molto soddisfatto perché nel suo genere non ha rivali. Veramente fatto bene e con regolazioni precise peccato non averlo provato prima. Di sicuro lo consiglio.
Pro
Regolazioni precise non si può sbagliare
Contro
Forse l'unica pecca è che il corpo motore non si può lavare direttamente sotto l'acqua.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2023-03-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2023-03-09
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