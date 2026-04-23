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Garanzia di 2 anni
Nuova
Taglio versatile per tutta la famiglia
Ottieni tagli di capelli precisi per te e la tua famiglia con il regolacapelli Philips 5000. Le lame che mantengono a lungo la loro affilatura assicurano risultati uniformi e scorrevoli, mentre le potenti prestazioni senza filo consentono di tagliare i capelli in totale comfort e sicurezza.
Lame in acciaio autoaffilanti
16 impostazioni di lunghezza
Sensore PowerAdapt
Trim and Flow
Con 16 impostazioni di lunghezza precise in intervalli di 2 mm, questo regolacapelli ti permette di ottenere capelli uniformi e facili da tagliare direttamente a casa. Due pettini regolabili, da 3 mm a 28 mm, più un pettine di precisione da 2 mm, offrono la flessibilità necessaria per creare lo stile che desideri. E quando vuoi un taglio molto corto, ti basta rimuovere il pettine per ottenere una lunghezza di 0,5 mm.
Ottieni un taglio perfetto con le lame in acciaio autoaffilanti da 41 mm, realizzate per prestazioni durature
Scopri un taglio scorrevole dall'inizio alla fine. Il pettine Trim and Flow è progettato per mantenere i capelli in movimento ed evitare ostruzioni, consentendo un movimento scorrevole del regolacapelli. Per mantenere un controllo costante e ottenere lo stile che desideri senza interruzioni.
4.1
su 5
490
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
MaxVL70
23/04/2026
Italia
semplicemente fantastico
Acquistato il modello HC3530 e arrivato oggi dopo 20 anni giusto la durata del vecchio Philips che avevo e che, dopo 20 anni ha giustamente smesso di funzionare, l’ho subito messo alla prova, impugnatura ottima e taglio perfetto, ottimo rapporto qualità/prezzo del resto non avevo dubbi, il nome è una garanzia… lo consiglio vivamente
Pro
Ottima impugnatura e taglio preciso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2026-04-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2026-04-23
Max2360
22/03/2024
Italia
Compratore verificato
buono
ottimo rapporto qualità prezzo, se fosse un po' più piccolo sarebbe perfetto
Pro
quasi tutto
Contro
cavo di alimentazione si sgancia troppo facilmente anche durante l'uso
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3510/15 Regolacapelli
Date of Use 2023-02-22
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3510/15 Regolacapelli
Date of Use 2023-02-22
Lucfol
06/02/2024
Italia
Compratore verificato
Tagliacapelli ottimo
Un nome una garanzia. Acquistato per sostituire un suo antenato di 25 anni fà, spero abbia la stessa durata. Facile da usare, versatile e facile da pulire.
Pro
Maneggevole
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2023-01-06
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2023-01-06
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