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  • Taglio versatile per tutta la famiglia
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Nuova

Hair ClipperSerie 5000

HC5722/15

4.2

| (89) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto

Taglio versatile per tutta la famiglia

Ottieni tagli di capelli precisi per te e la tua famiglia con il regolacapelli Philips 5000. Le lame che mantengono a lungo la loro affilatura assicurano risultati uniformi e scorrevoli, mentre le potenti prestazioni senza filo consentono di tagliare i capelli in totale comfort e sicurezza.

Vedi tutti i vantaggi

Per tagli perfetti e uniformi anche a casa

Taglio versatile per tutta la famiglia

  • Lame in acciaio autoaffilanti

  • 10 impostazioni di lunghezza

  • Sensore PowerAdapt

  • Trim and Flow

Personalizza il tuo look con 10 lunghezze regolabili

Personalizza il tuo look con 10 lunghezze regolabili

Grazie alle 10 impostazioni di lunghezza con incrementi da 3 mm, questo regolacapelli offre un controllo preciso sul tuo taglio. Il pettine regolabile consente di tagliare i capelli da 3 a 24 mm, mentre rimuovendo il pettine è possibile ottenere una lunghezza di 0,5 mm. Un taglio affidabile e preciso.

Massima precisione e prestazioni durature

Massima precisione e prestazioni durature

Ottieni un taglio perfetto con le lame in acciaio autoaffilanti da 41 mm, realizzate per prestazioni durature

Per un taglio facile e omogenea anche a casa

Per un taglio facile e omogenea anche a casa

Scopri un taglio scorrevole dall'inizio alla fine. Il pettine Trim and Flow è progettato per mantenere i capelli in movimento ed evitare ostruzioni, consentendo un movimento scorrevole del regolacapelli. Per mantenere un controllo costante e ottenere lo stile che desideri senza interruzioni.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.2

su 5

89

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

23/04/2026

Italia

Italia

semplicemente fantastico

Acquistato il modello HC3530 e arrivato oggi dopo 20 anni giusto la durata del vecchio Philips che avevo e che, dopo 20 anni ha giustamente smesso di funzionare, l’ho subito messo alla prova, impugnatura ottima e taglio perfetto, ottimo rapporto qualità/prezzo del resto non avevo dubbi, il nome è una garanzia… lo consiglio vivamente

Pro

Ottima impugnatura e taglio preciso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli

Date of Use 2026-04-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli

Date of Use 2026-04-23

22/03/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

buono

ottimo rapporto qualità prezzo, se fosse un po' più piccolo sarebbe perfetto

Pro

quasi tutto

Contro

cavo di alimentazione si sgancia troppo facilmente anche durante l'uso

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3510/15 Regolacapelli

Date of Use 2023-02-22

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3510/15 Regolacapelli

Date of Use 2023-02-22

06/02/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Tagliacapelli ottimo

Un nome una garanzia. Acquistato per sostituire un suo antenato di 25 anni fà, spero abbia la stessa durata. Facile da usare, versatile e facile da pulire.

Pro

Maneggevole

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli

Date of Use 2023-01-06

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli

Date of Use 2023-01-06

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