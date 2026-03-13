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PerfectCare Aqua Pro Ferro da stiro con caldaia
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GC9420/80
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EU Declaration of conformity Philips Perfect Care Aqua Pro Steam generator iron GC9420 - English (US)
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
Tutti (3)
Come si rimuove il calcare dal ferro generatore di vapore Philips?
Come pulire la piastra del ferro generatore di vapore Philips
Come pulire il serbatoio dell'acqua del ferro generatore di vapore Philips
L'asse da stiro è umida e sono presenti macchie d'acqua sul pavimento
La funzione colpo di vapore del ferro generatore di vapore Philips non funziona
Stirando in verticale, il ferro generatore di vapore Philips non rimuove in modo efficace le pieghe
Il ferro generatore di vapore del ferro Philips non si riscalda
Il ferro generatore di vapore Philips non rimuove le pieghe
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