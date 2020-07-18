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PerfectCare Aqua ProFerro da stiro con caldaia

GC9420/80

4.6

| (278) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Stiratura ad altissima potenza

PerfectCare Aqua Pro, dotato di un ferro ultraleggero e di un serbatoio dell'acqua extra-large da 2,5 l, è ideale per lunghe sessioni di stiratura e per una perfetta stiratura a vapore verticale.

Vedi tutti i vantaggi

con un ferro ultraleggero

Stiratura ad altissima potenza

  • Massimo 7 bar di pressione

  • Colpo di vapore fino a 480 g

  • Capacità serbatoio acqua da 2,5 litri

  • Ferro ultraleggero

Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe

Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe

Una tecnologia rivoluzionaria che offre una stiratura ultra-rapida. Il vapore continuo e potente doma anche le pieghe più resistenti e i tessuti più pesanti si stirano con facilità e rapidità. All'occorrenza, è disponibile anche un colpo di vapore extra, perfetto per la stiratura verticale o per le pieghe più ostinate.

Per stirare dai jeans alla seta senza cambiare impostazione della temperatura

Per stirare dai jeans alla seta senza cambiare impostazione della temperatura

Con la tecnologia OptimalTEMP non dovrai più perdere tempo a modificare le impostazioni della temperatura, ad aspettare che la temperatura si regoli o a suddividere i capi prima della stiratura. Stira qualsiasi tessuto, dal jeans alla seta, senza preoccuparti delle bruciature grazie a una combinazione perfetta di temperatura e vapore continuo potente.

Sicuro da lasciare sull'asse da stiro, anche quando la piastra è calda

Sicuro da lasciare sull'asse da stiro, anche quando la piastra è calda

L'innovativa tecnologia OptimalTEMP permette di evitare le bruciature su tutti i capi da stirare. Oltre ad offrire tranquillità durante la stiratura, consente di lasciare la piastra ferro calda direttamente sull'asse da stiro di cotone senza provocare alcun danno. Ciò contribuisce a ridurre l'affaticamento dei polsi, poiché non è necessario sollevare spesso il ferro dalla sua base.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensioni

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4.6

su 5

278

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

18/07/2020

Italia

Italia

SPETTACOLARE!

Ho usato diversi ferro da stiro a caldaia, ma devo dire che sono rimasta sbalordita dall' ottima qualità del prodotto. Consiglio l'acquisto.

Questa revisione è stata effettuata per PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Ferro da stiro con caldaia

Questa revisione è stata effettuata per PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Ferro da stiro con caldaia

14/05/2020

Italia

Italia

Mai più senza

Spettacolare Serbatoio enorme, potenza vapore impressionante, leggerissimo Sono veramente soddisfatta del mio acquisto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Ferro da stiro con caldaia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Ferro da stiro con caldaia

14/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo Prodotto, pensato per chi stira molto

Premetto che sono un uomo e che non ho molta esperienza nello stirare. Provengo da un altro ferro da stiro della Philips sempre con caldaia di circa 5/6 anni fa. Il ferro pesava 2,5 kg circa e sinceramente il peso aiutava a stirare ("spianare" le pieghe) meglio i panni. Questo ferro è leggerissimo ed è sinceramente un piacere maneggiarlo e sicuramente non ti stanca mai. La leggerezza però ha dei pregi e dei difetti. Mentre è molto utile quando si stirano tessuti delicati, quando si stira il cotone non aiuta molto. Reputo strano anche il vapore. A mio avviso è un pò più umido e meno "caldo/secco" di quello che produceva il precedente ferro da stiro. Nonostante tutto questo, il ferro stira bene secondo me anche se qui l'utilizzo del vapore è sicuramente una cosa indispensabile. La punta del ferro da stiro ha una forma particolare che diventa molto utile quando si devono raggiungere angoli stretti. Dal punto di vista estetico il ferro è davvero molto bello. In sostanza, pur rilevando che è molto diverso da quello precedentemente posseduto, sono molto contento di come stira, della sua leggerezza, del vapore prodotto e della piastra che scivola via senza "attrito" su ogni tessuto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ferro da stiro con caldaia

Sì, consiglio questo prodotto

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