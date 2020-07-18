Premetto che sono un uomo e che non ho molta esperienza nello stirare. Provengo da un altro ferro da stiro della Philips sempre con caldaia di circa 5/6 anni fa. Il ferro pesava 2,5 kg circa e sinceramente il peso aiutava a stirare ("spianare" le pieghe) meglio i panni. Questo ferro è leggerissimo ed è sinceramente un piacere maneggiarlo e sicuramente non ti stanca mai. La leggerezza però ha dei pregi e dei difetti. Mentre è molto utile quando si stirano tessuti delicati, quando si stira il cotone non aiuta molto. Reputo strano anche il vapore. A mio avviso è un pò più umido e meno "caldo/secco" di quello che produceva il precedente ferro da stiro. Nonostante tutto questo, il ferro stira bene secondo me anche se qui l'utilizzo del vapore è sicuramente una cosa indispensabile. La punta del ferro da stiro ha una forma particolare che diventa molto utile quando si devono raggiungere angoli stretti. Dal punto di vista estetico il ferro è davvero molto bello. In sostanza, pur rilevando che è molto diverso da quello precedentemente posseduto, sono molto contento di come stira, della sua leggerezza, del vapore prodotto e della piastra che scivola via senza "attrito" su ogni tessuto.