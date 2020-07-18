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Garanzia di 2 anni
Stiratura ad altissima potenza
PerfectCare Aqua Pro, dotato di un ferro ultraleggero e di un serbatoio dell'acqua extra-large da 2,5 l, è ideale per lunghe sessioni di stiratura e per una perfetta stiratura a vapore verticale.
Massimo 7 bar di pressione
Colpo di vapore fino a 480 g
Capacità serbatoio acqua da 2,5 litri
Ferro ultraleggero
Una tecnologia rivoluzionaria che offre una stiratura ultra-rapida. Il vapore continuo e potente doma anche le pieghe più resistenti e i tessuti più pesanti si stirano con facilità e rapidità. All'occorrenza, è disponibile anche un colpo di vapore extra, perfetto per la stiratura verticale o per le pieghe più ostinate.
Con la tecnologia OptimalTEMP non dovrai più perdere tempo a modificare le impostazioni della temperatura, ad aspettare che la temperatura si regoli o a suddividere i capi prima della stiratura. Stira qualsiasi tessuto, dal jeans alla seta, senza preoccuparti delle bruciature grazie a una combinazione perfetta di temperatura e vapore continuo potente.
L'innovativa tecnologia OptimalTEMP permette di evitare le bruciature su tutti i capi da stirare. Oltre ad offrire tranquillità durante la stiratura, consente di lasciare la piastra ferro calda direttamente sull'asse da stiro di cotone senza provocare alcun danno. Ciò contribuisce a ridurre l'affaticamento dei polsi, poiché non è necessario sollevare spesso il ferro dalla sua base.
Riconoscimenti
4.6
su 5
278
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Anna 70
18/07/2020
Italia
SPETTACOLARE!
Ho usato diversi ferro da stiro a caldaia, ma devo dire che sono rimasta sbalordita dall' ottima qualità del prodotto. Consiglio l'acquisto.
Questa revisione è stata effettuata per PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Ferro da stiro con caldaia
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Crisma
14/05/2020
Italia
Mai più senza
Spettacolare Serbatoio enorme, potenza vapore impressionante, leggerissimo Sono veramente soddisfatta del mio acquisto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Ferro da stiro con caldaia
Sì, consiglio questo prodotto
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SeregioRemigio
14/04/2020
Italia
Compratore verificato
Ottimo Prodotto, pensato per chi stira molto
Premetto che sono un uomo e che non ho molta esperienza nello stirare. Provengo da un altro ferro da stiro della Philips sempre con caldaia di circa 5/6 anni fa. Il ferro pesava 2,5 kg circa e sinceramente il peso aiutava a stirare ("spianare" le pieghe) meglio i panni. Questo ferro è leggerissimo ed è sinceramente un piacere maneggiarlo e sicuramente non ti stanca mai. La leggerezza però ha dei pregi e dei difetti. Mentre è molto utile quando si stirano tessuti delicati, quando si stira il cotone non aiuta molto. Reputo strano anche il vapore. A mio avviso è un pò più umido e meno "caldo/secco" di quello che produceva il precedente ferro da stiro. Nonostante tutto questo, il ferro stira bene secondo me anche se qui l'utilizzo del vapore è sicuramente una cosa indispensabile. La punta del ferro da stiro ha una forma particolare che diventa molto utile quando si devono raggiungere angoli stretti. Dal punto di vista estetico il ferro è davvero molto bello. In sostanza, pur rilevando che è molto diverso da quello precedentemente posseduto, sono molto contento di come stira, della sua leggerezza, del vapore prodotto e della piastra che scivola via senza "attrito" su ogni tessuto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ferro da stiro con caldaia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ferro da stiro con caldaia
risparmio energetico fino al 45% (protocollo IEC 603311), modalità ECO rispetto a TURBO