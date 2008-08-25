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Fuori produzione
GC4415/02
Potenza e precisione
Per una stiratura più facile! Se ciò di cui hai bisogno è massima scorrevolezza e un potente getto di vapore, grazie alla speciale piastra SteamGlide, questo ferro Philips è ciò che fa per te!
Colpo di vapore da 150 g
2400 W
SteamGlide è la migliore piastra di Philips per il tuo ferro da stiro. È dotata di un'eccezionale resistenza ai graffi, un'ottima scorrevolezza ed è facile da pulire.
2400 watt di potenza per un'elevata quantità di vapore continuo.
Il colpo di vapore da 150 g del ferro ti consente di rimuovere facilmente anche le pieghe più ostinate.
Riconoscimenti
Recensioni