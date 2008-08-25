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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
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Fuori produzione

AzurFerro da stiro

GC4415/02

1 premio

Potenza e precisione

Per una stiratura più facile! Se ciò di cui hai bisogno è massima scorrevolezza e un potente getto di vapore, grazie alla speciale piastra SteamGlide, questo ferro Philips è ciò che fa per te!

Vedi tutti i vantaggi

Ferro con massimo vapore ed eccezionale scorrevolezza

Potenza e precisione

  • Colpo di vapore da 150 g

  • 2400 W

SteamGlide è la migliore piastra di Philips

SteamGlide è la migliore piastra di Philips

SteamGlide è la migliore piastra di Philips per il tuo ferro da stiro. È dotata di un'eccezionale resistenza ai graffi, un'ottima scorrevolezza ed è facile da pulire.

2400 watt di potenza per un'elevata quantità di vapore continuo

2400 watt di potenza per un'elevata quantità di vapore continuo

2400 watt di potenza per un'elevata quantità di vapore continuo.

Colpo di vapore fino a 150 g per eliminare le pieghe più ostinate

Colpo di vapore fino a 150 g per eliminare le pieghe più ostinate

Il colpo di vapore da 150 g del ferro ti consente di rimuovere facilmente anche le pieghe più ostinate.

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