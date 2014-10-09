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Fuori produzione
Cavo di 3 m
Autonomia elevata grazie al serbatoio extra-large da 300 ml che consente di stirare più capi in una volta sola.
Grazie al cavo molto lungo da 3 m di questo ferro Philips, è possibile raggiungere tutti gli angoli dell'asse da stiro con estrema facilità.
L'indicatore di questo ferro Philips mostra il livello dell'acqua in modo estremamente chiaro consentendo di vedere subito se l'acqua nel serbatoio è sufficiente.
Riconoscimenti
4.1
su 5
7
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
fatima
09/10/2014
France
très bon produit
Vraiment c'est un bon produit, malgré un petit soucis de thermostat plutôt délicat à mon gout. Ce fer est très efficace, facilement utilisable et le cordon qui est bien de 3 mètres est vraiment très pratique.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Sì, consiglio questo prodotto
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dede789
23/09/2013
France
ce produit possède de grandes qualités
cet appareil est tres bien, tres pratique voila voila
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Sì, consiglio questo prodotto
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fidji38
23/04/2013
France
super
super produit simple d'utilisation super design en plus il existe toute les couleurs magnifiques Merci Philips merci beaucoup
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Sì, consiglio questo prodotto
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