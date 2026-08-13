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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
GC1705/01
Vapore da 17 g/min
Piastra in alluminio
Anticalcare
1400W
Questo potente ferro da stiro si riscalda rapidamente e mantiene una temperatura stabile durante la stiratura, consentendo di eliminare le pieghe più facilmente.
Lo spray produce una nuvola di vapore che inumidisce il tessuto, per stirare agevolmente ogni tipo di piega.
La funzione Calc Clean impedisce la formazione di particelle di calcare sul ferro Philips, prolungandone la durata nel tempo.
Riconoscimenti
Recensioni