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Purificatore d'aria Serie 3000 Filtro HEPA per Purificatore AC3256/10 e AC4550/10

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Purificatore d'aria Serie 3000Filtro HEPA per Purificatore AC3256/10 e AC4550/10

FY3433/10

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Il filtro HEPA NanoProtect garantisce la protezione da virus, batteri, polline, polvere, PM2.5 e peli di animali domestici.

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  • 5 June 2026

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