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  • Protezione potente per prestazioni ottimali
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Fuori produzione

Purificatore d'aria Serie 3000Filtro HEPA per Purificatore AC3256/10 e AC4550/10

FY3433/10

Protezione potente per prestazioni ottimali
Il filtro HEPA NanoProtect garantisce la protezione da virus, batteri, polline, polvere, PM2.5 e peli di animali domestici.
Vedi tutti i vantaggi
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Filtro Philips originale che si adatta perfettamente

Protezione potente per prestazioni ottimali

  • Fino a 24 mesi di vita utile

  • Filtra il 99,97% di particelle di 0,003 µm

Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

Il filtro originale Philips è stato progettato insieme al dispositivo per garantire una perfetta adattabilità e garantire il funzionamento continuo del dispositivo.

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I filtri dell'aria Philips vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri filtri sono progettati per offrire le migliori prestazioni del purificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile del filtro.

Il filtro HEPA NanoProtect purifica più velocemente del filtro H13 (4)

Il filtro HEPA NanoProtect purifica più velocemente del filtro H13 (4)

Le fibre a bassa resistenza del filtro HEPA NanoProtect massimizzano il flusso d'aria. La carica elettrostatica attrae particelle di dimensioni fino a 0,003 micron con il 99,98% di efficienza, consentendo al filtro di purificare l'aria più velocemente rispetto a un filtro HEPA H13 utilizzato per uso medico (4)

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) La vita utile consigliata è calcolata in base al tempo medio di utilizzo degli utenti Philips e ai dati sul livello di inquinamento urbano dell'OMS. La vita utile effettiva è influenzata dagli ambienti e dalle frequenze di utilizzo.

  2. (2) Applicabile solo ai modelli selezionati con connettività

  3. (3) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips

  4. (4) Il materiale del filtro HEPA NanoProtect offre una minore resistenza al flusso d'aria rispetto al materiale di un filtro HEPA H13, consentendo a un purificatore d'aria Philips con NanoProtect di erogare aria pulita (CADR) con un tasso più elevato rispetto a un filtro HEPA H13 certificato di dimensioni equivalenti

  5. (5) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di NaCl condotti da iUTA secondo lo standard DIN71460-1.

  6. (6) Contingenti sul filtro utilizzato con il purificatore Philips AC1711 o 1715

  7. (7) Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso Airmid Healthgroup Ltd. Test effettuato in una stanza di 28,5 m³ contaminata con influenza a diffusione aerea A(H1N1).

  8. (8) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, in una stanza contaminata con aerosol di coronavirus aviario (IBV), con filtro HEPA NanoProtect Philips.