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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FY3433/10
Fino a 24 mesi di vita utile
Filtra il 99,97% di particelle di 0,003 µm
Il filtro originale Philips è stato progettato insieme al dispositivo per garantire una perfetta adattabilità e garantire il funzionamento continuo del dispositivo.
I filtri dell'aria Philips vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri filtri sono progettati per offrire le migliori prestazioni del purificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile del filtro.
Le fibre a bassa resistenza del filtro HEPA NanoProtect massimizzano il flusso d'aria. La carica elettrostatica attrae particelle di dimensioni fino a 0,003 micron con il 99,98% di efficienza, consentendo al filtro di purificare l'aria più velocemente rispetto a un filtro HEPA H13 utilizzato per uso medico (4)
Recensioni
(1) La vita utile consigliata è calcolata in base al tempo medio di utilizzo degli utenti Philips e ai dati sul livello di inquinamento urbano dell'OMS. La vita utile effettiva è influenzata dagli ambienti e dalle frequenze di utilizzo.
(2) Applicabile solo ai modelli selezionati con connettività
(3) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips
(4) Il materiale del filtro HEPA NanoProtect offre una minore resistenza al flusso d'aria rispetto al materiale di un filtro HEPA H13, consentendo a un purificatore d'aria Philips con NanoProtect di erogare aria pulita (CADR) con un tasso più elevato rispetto a un filtro HEPA H13 certificato di dimensioni equivalenti
(5) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di NaCl condotti da iUTA secondo lo standard DIN71460-1.
(6) Contingenti sul filtro utilizzato con il purificatore Philips AC1711 o 1715
(7) Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso Airmid Healthgroup Ltd. Test effettuato in una stanza di 28,5 m³ contaminata con influenza a diffusione aerea A(H1N1).
(8) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, in una stanza contaminata con aerosol di coronavirus aviario (IBV), con filtro HEPA NanoProtect Philips.