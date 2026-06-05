ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Purificatore d'aria Serie 2000i e 3000i Filtro CA per Purificatore AC2887/10

Fuori produzione

Supporto

Purificatore d'aria Serie 2000i e 3000iFiltro CA per Purificatore AC2887/10

FY2420/30

Purificatore d'aria Serie 2000i e 3000i Filtro CA per Purificatore AC2887/10

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria: il filtro a carboni attivi rimuove efficacemente i composti organici volatili (VOC) e gli odori sgradevoli per un'aria interna più pulita e fresca.

  • PDF file
  • 5 June 2026

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti