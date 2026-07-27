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  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 2000 e 3000i
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 2000 e 3000i
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Fuori produzione

Purificatore d'aria Serie 2000i e 3000iFiltro CA per Purificatore AC2887/10

FY2420/30

Filtro originale per purificatore d'aria Serie 2000 e 3000i
Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria: il filtro a carboni attivi rimuove efficacemente i composti organici volatili (VOC) e gli odori sgradevoli per un'aria interna più pulita e fresca.
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Serie 3000i

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Riduce efficacemente gas e odori sgradevoli

Filtro originale per purificatore d'aria Serie 2000 e 3000i

  • Compatibile con le Serie 2000i e 3000i

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Durata fino a 1 anno

  • Filtro originale Philips

Compatibile con Philips Serie 2000i e 3000i

Compatibile con Philips Serie 2000i e 3000i

Filtri sostitutivi per i purificatori d’aria Philips Serie 2000i e 3000i: AC2887,AC2889, AC2892, AC3829. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.

Lunga durata fino a 1 anno

Lunga durata fino a 1 anno

I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 1 anno (2), riducendo problemi e costi.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) L'aria che passa attraverso il filtro è stata testata con aerosol di cloruro di sodio da iUTA in conformità a DIN71460-1.

  2. (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.