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Umidificatore Serie 2000 Filtro per Umidificatori HU4803/01 e HU4801/01
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FY2401/30
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Il filtro di umidificazione originale di Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio, garantendo prestazioni sempre elevate. Sfrutta la tecnologia NanoCloud per rilasciare particelle invisibili, umidificando l'aria e riducendo la diffusione dei batteri del 99% (1)