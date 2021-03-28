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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Umidificatore Serie 2000Filtro per Umidificatori HU4803/01 e HU4801/01

FY2401/30

4.7

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Filtro di umidificazione originale per Serie 2000

Il filtro di umidificazione originale di Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio, garantendo prestazioni sempre elevate. Sfrutta la tecnologia NanoCloud per rilasciare particelle invisibili, umidificando l'aria e riducendo la diffusione dei batteri del 99% (1)

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Umidificatore d'aria - Ricondizionati

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Serie 2000

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Umidificatore d'aria

HU4813/10R1

Serie 2000

Serie 2000
Umidificatore d'aria

HU4811/10R1

Serie 2000

Serie 2000
Umidificatore d'aria

HU4814/10R1

Serie 2000

Serie 2000
Umidificatore d'aria

HU4813/10

Series 2000

Series 2000
Umidificatore d'aria

HU4811/10

Serie 2000

Serie 2000
Umidificatore d'aria

HU4803/01

Tecnologia NanoCloud con umidificazione all'insegna dell'igiene

Filtro di umidificazione originale per Serie 2000

  • Compatibile con Serie 2000

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Durata fino a 6 mesi

  • Filtro originale Philips

Compatibile con umidificatori Philips Serie 2000

Compatibile con umidificatori Philips Serie 2000

Filtri sostitutivi per gli umidificatori Philips Serie 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Il numero di modello dell'umidificatore si trova sulla parte inferiore del dispositivo.

Lunga durata fino a 6 mesi

Lunga durata fino a 6 mesi

I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 6 mesi (1), riducendo problemi e costi.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

28/03/2021

Suisse

Suisse

Compratore verificato

sehr gute Filter

Wir haben 3 Luftbefeuchter und brauchen dafür diese Filter! Sie sind sehr gut und vorallem die neue Farbe ist tiptop!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

16/01/2021

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Philips Luftbefeuchter

Der Luftbefeuchter funktioniert einwandfrei, allerdings ist es unerlässlich die runde Filtermatte von Zeit zu Zeit auszutauschen insbesondere dann wenn die Matte ihre Form verliert.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

01/02/2021

Deutschland

Deutschland

Guter Luftbefeuchter für max. 30-35m2

Gekauft wegen sehr trockener Raumluft ( ca.25% ) durch Fußbodenheizung, für größere Räume reicht die Leistung nicht aus ( ca. 270ml/h)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

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  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.

  2. (2) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, secondo i test effettuati da un laboratorio indipendente.