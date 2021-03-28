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Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
Il filtro di umidificazione originale di Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio, garantendo prestazioni sempre elevate. Sfrutta la tecnologia NanoCloud per rilasciare particelle invisibili, umidificando l'aria e riducendo la diffusione dei batteri del 99% (1)
Compatibile con Serie 2000
Contenuto della confezione: 1 filtro
Durata fino a 6 mesi
Filtro originale Philips
Filtri sostitutivi per gli umidificatori Philips Serie 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Il numero di modello dell'umidificatore si trova sulla parte inferiore del dispositivo.
I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 6 mesi (1), riducendo problemi e costi.
Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.
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4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Fraenzis
28/03/2021
Suisse
Compratore verificato
sehr gute Filter
Wir haben 3 Luftbefeuchter und brauchen dafür diese Filter! Sie sind sehr gut und vorallem die neue Farbe ist tiptop!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Jogi-Bodensee
16/01/2021
Deutschland
Compratore verificato
Philips Luftbefeuchter
Der Luftbefeuchter funktioniert einwandfrei, allerdings ist es unerlässlich die runde Filtermatte von Zeit zu Zeit auszutauschen insbesondere dann wenn die Matte ihre Form verliert.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
peterneulinde1
01/02/2021
Deutschland
Guter Luftbefeuchter für max. 30-35m2
Gekauft wegen sehr trockener Raumluft ( ca.25% ) durch Fußbodenheizung, für größere Räume reicht die Leistung nicht aus ( ca. 270ml/h)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
(1) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.
(2) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, secondo i test effettuati da un laboratorio indipendente.