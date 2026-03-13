Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Umidificatori e purificatori d'aria
Tutte le serie
Serie 1000i e 2000i 2in1 Filtro HEPA per Purificatore AC1215/10
Fuori produzione
Supporto
FY1410/30
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)
Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria 2 in 1: filtro HEPA NanoProtect per la protezione da agenti inquinanti, virus, allergeni e batteri
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti