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Tutte le serie

  • Filtro originale per purificatore 2 in 1 Serie 1000i e 2000i
  • Filtro originale per purificatore 2 in 1 Serie 1000i e 2000i
  • Filtro originale per purificatore 2 in 1 Serie 1000i e 2000i
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Fuori produzione

Serie 1000i e 2000i 2in1Filtro HEPA per Purificatore AC1215/10

FY1410/30

Filtro originale per purificatore 2 in 1 Serie 1000i e 2000i
Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria 2 in 1: filtro HEPA NanoProtect per la protezione da agenti inquinanti, virus, allergeni e batteri
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Serie 1000i

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Purificatore d'aria

AC1214/10

Cattura efficacemente il 99,97% di nanoparticelle (1)

Filtro originale per purificatore 2 in 1 Serie 1000i e 2000i

  • Compatibile con le Serie 1000i e 2000i

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Durata fino a 2 anni

  • Filtro originale Philips

Compatibile con Philips Serie 1000i e 2000i

Compatibile con Philips Serie 1000i e 2000i

Filtri sostitutivi per i purificatori d’aria e umidificatori 2 in 1 Philips Serie 1000i e 2000i: AC1214,AC1215, AC1217, AC2721,AC2726,AC2729. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.

Lunga durata fino a 2 anni

Lunga durata fino a 2 anni

I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 2 anni (2), riducendo problemi e costi.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA

  2. (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.