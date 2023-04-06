ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800

Fuori produzione

Purificatore d'aria Serie 800Filtro HEPA NanoProtect e carbone attivo

FY0293/30

2.7

| (23) Recensioni

Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800

Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria: HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro 3 in 1 per la protezione da inquinamento, polline, polvere, allergeni di animali domestici e virus.

Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
Serie 800i

Serie 800i
Purificatore d'aria, fino a 49m², filtro HEPA + Carboni attivi

AC0850/11R1

Serie 800

Serie 800
Purificatore d’aria - Ricondizionati

AC0830/10R1

Serie 800i

Serie 800i
Purificatore d'aria Compact

AC0850/11R0

Purificatore d’aria

Purificatore d’aria
Serie 800i

AC0850/31R1

Serie 800

Serie 800
Purificatore d'aria Compact

AC0830/30R1

Serie 800i

Serie 800i
Purificatore d'aria, fino a 49m², filtro HEPA + Carboni attivi

AC0850/11

Cattura efficacemente il 99,9% di nanoparticelle (1)

Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800

  • Compatibile con Serie 800

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Durata fino a 1 anno

  • Filtro originale Philips

Compatibile con Serie 800

Compatibile con Serie 800

Filtri sostitutivi per purificatori d'aria Philips Serie 800: AC0830, AC0850. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.

Lunga durata fino a 1 anno

Lunga durata fino a 1 anno

I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 1 anno (2), riducendo problemi e costi. Sostituisci regolarmente il prefiltro per garantire prestazioni ottimali.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.7

su 5

23

Recensioni

06/04/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

E' indubbiamente un prodotto validissimo

E' il secondo filtro che utilizzo, il primo è durato più del previsto pur tenendo il depuratore acceso quasi h24. La qualità dell'aria è migliorata, l'abbattimento degli odori è deciso anche se non immediato a causa della dimensione della stanza. Facilissimo da sostituire.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY0293/30 Integrato 3 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY0293/30 Integrato 3 in 1

05/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent filter

Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

21/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Top quality, genuine Philips replacement filter. Highly recommend.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA

  2. (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.