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Fuori produzione
FY0293/30
Filtro originale per purificatore d'aria Serie 800
Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria: HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro 3 in 1 per la protezione da inquinamento, polline, polvere, allergeni di animali domestici e virus.
AC0850/11R1
AC0830/10R1
AC0850/11R0
AC0850/31R1
AC0830/30R1
AC0850/11
Compatibile con Serie 800
Contenuto della confezione: 1 filtro
Durata fino a 1 anno
Filtro originale Philips
Filtri sostitutivi per purificatori d'aria Philips Serie 800: AC0830, AC0850. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.
I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 1 anno (2), riducendo problemi e costi. Sostituisci regolarmente il prefiltro per garantire prestazioni ottimali.
Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.
2.7
su 5
23
Recensioni
alamontanara
06/04/2023
Italia
Compratore verificato
E' indubbiamente un prodotto validissimo
E' il secondo filtro che utilizzo, il primo è durato più del previsto pur tenendo il depuratore acceso quasi h24. La qualità dell'aria è migliorata, l'abbattimento degli odori è deciso anche se non immediato a causa della dimensione della stanza. Facilissimo da sostituire.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY0293/30 Integrato 3 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY0293/30 Integrato 3 in 1
Elly_2
05/05/2025
United Kingdom
Excellent filter
Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
GBLondon
21/10/2023
United Kingdom
Excellent
Top quality, genuine Philips replacement filter. Highly recommend.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
(1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA
(2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.