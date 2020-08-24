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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM64FD170D/00
Estrema facilità d'uso, plug and play
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB MOTION edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
64 GB
Motion Edition 2.0
Pacco da 2
La capacità di 64 GB ti consentirà di scambiare, condividere e salvare, tramite la porta USB del PC o del portatile, file di grandi dimensioni o un maggior numero di file.
Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.
Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento