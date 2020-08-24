ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

        Fuori produzione

        SSD

        FM51SM130B/00

        Estrema facilità d'uso, plug and play

        Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

        Vedi tutti i vantaggi

        Scambia i file in un attimo!

        Estrema facilità d'uso, plug and play

        • 512 GB

        • Unità a stato solido

        Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità

        L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

        Cappuccio protettivo integrato per una maggiore facilità di utilizzo

        Non perdere più il cappuccio grazie alla versione integrata nel design del prodotto che fa sì che rimanga sempre attaccato alla penna USB. Per utilizzarla, devi solo mettere in posizione posteriore il cappuccio, inserire la penna e avviare la riproduzione.

        Apertura facile e confezione di semplice utilizzo

        Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.

        Ottieni assistenza per questo prodotto

        Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

        Recensioni

        Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

        • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
        • Accesso anticipato alle offerte.
        • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
        • Consigli degli esperti e idee

        Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

        • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
        • Accesso anticipato alle offerte.
        • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
        • Consigli degli esperti e idee