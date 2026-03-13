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PowerPro Ultimate Aspirapolvere senza sacco
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FC9932/09
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner FC9932/09 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner FC9932/09
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Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
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Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?
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Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione
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