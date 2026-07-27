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Fuori produzione
FC9932/09
Cattura il 99,9% della polvere
750 W
Filtro Allergy H13
L'esclusiva tecnologia PowerCyclone 8 accelera l'aria all'interno della camera ciclonica per separare la polvere dall'aria. La potente azione circolare ottimizza il flusso di aria e le prestazioni per risultati di pulizia ottimali.
La nostra esclusiva spazzola TriActive LED rivela la polvere nascosta grazie alla tecnologia floorlight. La bocchetta senza spazzole, dotata di un’esclusiva struttura con aletta in gomma, non accumula capelli aggrovigliati.
Usa la spazzola CarpetClean per pulire a fondo anche i tappeti più difficili ed eliminare la polvere sui pavimenti morbidi.
Riconoscimenti
Recensioni
Risultati di pulizia rispetto ai 10 aspirapolvere da 2400 Watt più venduti in Europa; test condotti da un istituto esterno secondo la normativa EN 60312-1/2013 sui tappeti, febbraio/aprile 2014
Allergy H13 è un nome commerciale e non può essere tradotto nella lingua locale
I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.
Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).