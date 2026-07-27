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Tutte le serie

  • Prestazioni ottimali grazie a PowerCyclone 8
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Fuori produzione

PowerPro UltimateAspirapolvere senza sacco

FC9932/09

1 premio

Prestazioni ottimali grazie a PowerCyclone 8
Philips PowerPro Ultimate è l'ultima frontiera del nostro potente sistema ciclonico, per una pulizia al massimo livello, dai pavimenti duri ai tappeti spessi. Le luci all'altezza del pavimento rivelano la polvere nascosta e quando vuoi prenderti una pausa, si spegne e ti aspetta.
Vedi tutti i vantaggi

Pulizia profonda con TriActive LED

Prestazioni ottimali grazie a PowerCyclone 8

  • Cattura il 99,9% della polvere

  • 750 W

  • Filtro Allergy H13

La tecnologia PowerCyclone 8 separa la polvere dall'aria

La tecnologia PowerCyclone 8 separa la polvere dall'aria

L'esclusiva tecnologia PowerCyclone 8 accelera l'aria all'interno della camera ciclonica per separare la polvere dall'aria. La potente azione circolare ottimizza il flusso di aria e le prestazioni per risultati di pulizia ottimali.

La spazzola TriActive LED rivela e pulisce la polvere nascosta

La spazzola TriActive LED rivela e pulisce la polvere nascosta

La nostra esclusiva spazzola TriActive LED rivela la polvere nascosta grazie alla tecnologia floorlight. La bocchetta senza spazzole, dotata di un’esclusiva struttura con aletta in gomma, non accumula capelli aggrovigliati.

Spazzola CarpetClean per una pulizia profonda dei tappeti più difficili

Usa la spazzola CarpetClean per pulire a fondo anche i tappeti più difficili ed eliminare la polvere sui pavimenti morbidi.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_AWARD-1679549

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Esclusioni di responsabilità

  1. Risultati di pulizia rispetto ai 10 aspirapolvere da 2400 Watt più venduti in Europa; test condotti da un istituto esterno secondo la normativa EN 60312-1/2013 sui tappeti, febbraio/aprile 2014

  2. Allergy H13 è un nome commerciale e non può essere tradotto nella lingua locale

  3. I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.

  4. Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).