Prestazioni ottimali grazie a PowerCyclone 8

Philips PowerPro Ultimate è l'ultima frontiera del nostro potente sistema ciclonico, per una pulizia al massimo livello, dai pavimenti duri ai tappeti spessi. Le luci all'altezza del pavimento rivelano la polvere nascosta e quando vuoi prenderti una pausa, si spegne e ti aspetta.