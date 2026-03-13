ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

PowerPro Expert Aspirapolvere senza sacco

Supporto

PowerPro ExpertAspirapolvere senza sacco

FC9747/09

PowerPro Expert Aspirapolvere senza sacco

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

FC9729/09 FC9741/09 FC9744/09 FC9745/09 FC9747/09

  • PDF file, 193.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF file, 636 kB
  • 13 March 2026

Parti e accessori

Risoluzione dei problemi

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti