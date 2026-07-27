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FC9747/09
900W
PowerCyclone 8
Il motore ad alta efficienza da 900W con oltre 50.000 giri/min, genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia sempre eccellente.
La tecnologia PowerCyclone 8 è caratterizzata da una potente azione circolare per ottimizzare il flusso d'aria e garantire la massima potenza di aspirazione. Il flusso d'aria estremamente accelerato nella camera cilindrica separa efficacemente la polvere dall'aria a oltre 185 km/h, garantendo una maggiore aspirazione più a lungo, per risultati di pulizia impeccabili.
Il sistema Allergy Lock utilizza un sensore per garantire che il contenitore della polvere sia completamente sigillato prima dell'uso, intrappolando polvere e allergeni all'interno per un ambiente pulito e ultra igienico.
Recensioni
potenza misurata rispetto ai 10 aspirapolvere senza sacco di fascia alta più venduti (> 150 €) in Germania, 1a metà del 2019
Test sulle prestazioni di filtraggio effettuati in conformità a DIN EN 60312/11/2008.
I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.
Cattura il 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2).