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Tutte le serie

  • Massima potenza di aspirazione con PowerCyclone 8*
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PowerPro ExpertAspirapolvere senza sacco

FC9747/09

Massima potenza di aspirazione con PowerCyclone 8*
L'aspirapolvere senza sacco Philips Serie 7000 è dotato della massima potenza di aspirazione disponibile. Ottieni una pulizia ottimale con il minimo sforzo grazie alla tecnologia PowerCyclone 8 e alla spazzola LED TriActive+ per rivelare la polvere nascosta.
Vedi tutti i vantaggi

AllergyLock cattura oltre il 99,9%** di polveri sottili

Massima potenza di aspirazione con PowerCyclone 8*

  • 900W

  • PowerCyclone 8

Motore da 900W, aspirazione potente

Motore da 900W, aspirazione potente

Il motore ad alta efficienza da 900W con oltre 50.000 giri/min, genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia sempre eccellente.

PowerCyclone 8 offre la massima potenza aspirazione più a lungo

PowerCyclone 8 offre la massima potenza aspirazione più a lungo

La tecnologia PowerCyclone 8 è caratterizzata da una potente azione circolare per ottimizzare il flusso d'aria e garantire la massima potenza di aspirazione. Il flusso d'aria estremamente accelerato nella camera cilindrica separa efficacemente la polvere dall'aria a oltre 185 km/h, garantendo una maggiore aspirazione più a lungo, per risultati di pulizia impeccabili.

Allergy Lock cattura la polvere all'interno per un elevato livello di igiene

Allergy Lock cattura la polvere all'interno per un elevato livello di igiene

Il sistema Allergy Lock utilizza un sensore per garantire che il contenitore della polvere sia completamente sigillato prima dell'uso, intrappolando polvere e allergeni all'interno per un ambiente pulito e ultra igienico.

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Esclusioni di responsabilità

  1. potenza misurata rispetto ai 10 aspirapolvere senza sacco di fascia alta più venduti (> 150 €) in Germania, 1a metà del 2019

  2. Test sulle prestazioni di filtraggio effettuati in conformità a DIN EN 60312/11/2008.

  3. I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.

  4. Cattura il 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2).