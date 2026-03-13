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PowerPro Expert Aspirapolvere senza sacco
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Important Information Manual Philips PowerPro Expert Bagless vacuum cleaner
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Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?
Pulire il contenitore della polvere dell'aspirapolvere senza sacchetto Philips
Kit sostitutivo
PerformerProTubo telescopico
Ricambio per la spazzola integrata
Adattatore universale
Bocchetta piccola nero corvino
PowerPro ExpertFiltro di ingresso
PowerPro ExpertFiltro di scarico
PowerPro ExpertTubo flessibile con blocco attivo piegatura a curva
Turbo Brush
Bocchetta per pavimenti
Bocchetta a lancia
Tubo telescopico
Spazzola Mini Turbo
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
L'aspirapolvere Philips non si accende
L'aspirapolvere Philips si surriscalda
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