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  • Massima potenza di aspirazione con PowerCyclone 8*
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PowerPro ExpertAspirapolvere senza sacco

FC9729/09

4.7
| (21) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto

2 Riconoscimenti

Massima potenza di aspirazione con PowerCyclone 8*
L'aspirapolvere senza sacco Philips Serie 7000 è dotato della massima potenza di aspirazione disponibile. Ottieni una pulizia ottimale con il minimo sforzo grazie alla tecnologia PowerCyclone 8 e alla spazzola TriActive con 3 azioni di pulizia ottimizzate in una.
Vedi tutti i vantaggi

Il filtro Allergy H13 cattura oltre il 99,9%** della polvere

Massima potenza di aspirazione con PowerCyclone 8*

  • 900W

  • PowerCyclone 8

  • Filtro Allergy H13

  • Accessori inclusi

Motore da 900W, aspirazione potente

Motore da 900W, aspirazione potente

Il motore ad alta efficienza da 900W con oltre 50.000 giri/min, genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia sempre eccellente.

Cattura il 99,9% della polvere*** per offrire prestazioni di pulizia elevate

Cattura il 99,9% della polvere*** per offrire prestazioni di pulizia elevate

La spazzola TriActive+ e la potenza di aspirazione estrema consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili***.

PowerCyclone 8 offre la massima potenza aspirazione più a lungo

PowerCyclone 8 offre la massima potenza aspirazione più a lungo

La tecnologia PowerCyclone 8 è caratterizzata da una potente azione circolare per ottimizzare il flusso d'aria e garantire la massima potenza di aspirazione. Il flusso d'aria estremamente accelerato nella camera cilindrica separa efficacemente la polvere dall'aria a oltre 185 km/h, garantendo una maggiore aspirazione più a lungo, per risultati di pulizia impeccabili.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-961326

Recensioni

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4.7

su 5

21

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πρακτική κ δυνατή σκούπα..

Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Sì, consiglio questo prodotto

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06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προιον

Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα

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06/11/2021

Ελλάδα

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Εξαιρετική.

Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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Esclusioni di responsabilità

  1. potenza misurata rispetto ai 10 aspirapolvere senza sacco di fascia alta più venduti (> 150 €) in Germania, 1a metà del 2019

  2. Test sulle prestazioni di filtraggio effettuati in conformità a DIN EN 60312/11/2008.

  3. Cattura il 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2).

  4. I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.