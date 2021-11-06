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Garanzia di 2 anni
900W
PowerCyclone 8
Filtro Allergy H13
Accessori inclusi
Il motore ad alta efficienza da 900W con oltre 50.000 giri/min, genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia sempre eccellente.
La spazzola TriActive+ e la potenza di aspirazione estrema consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili***.
La tecnologia PowerCyclone 8 è caratterizzata da una potente azione circolare per ottimizzare il flusso d'aria e garantire la massima potenza di aspirazione. Il flusso d'aria estremamente accelerato nella camera cilindrica separa efficacemente la polvere dall'aria a oltre 185 km/h, garantendo una maggiore aspirazione più a lungo, per risultati di pulizia impeccabili.
Riconoscimenti
4.7
su 5
21
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Αλεξξξ
06/11/2021
Ελλάδα
Parte della promozione
Πρακτική κ δυνατή σκούπα..
Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Noikokira2
06/11/2021
Ελλάδα
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Εξαιρετικό προιον
Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
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Gsavv723
06/11/2021
Ελλάδα
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Εξαιρετική.
Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
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potenza misurata rispetto ai 10 aspirapolvere senza sacco di fascia alta più venduti (> 150 €) in Germania, 1a metà del 2019
Test sulle prestazioni di filtraggio effettuati in conformità a DIN EN 60312/11/2008.
Cattura il 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2).
I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.