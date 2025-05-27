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Fuori produzione

5000 SeriesAspirapolvere senza sacco

FC9553/09

4.8
| (6) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

2 Riconoscimenti

50% di potenza di aspirazione in più
L'aspirapolvere senza sacco Philips serie 5000 assicura risultati di pulizia ottimali con il minimo sforzo, grazie alla tecnologia PowerCyclone 7 e alla spazzola TriActive+ con 3 azioni di pulizia in una.
Vedi tutti i vantaggi

Cattura oltre il 99,9% delle polveri sottili*

50% di potenza di aspirazione in più

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Filtro Allergy H13

  • Spazzola TriActive+

Motore da 900W, aspirazione potente

Motore da 900W, aspirazione potente

Il motore ad alta efficienza da 900W con oltre 50.000 giri/min genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia profonda ogni volta. Registrati su Philips.com entro 3 mesi dall'acquisto per una garanzia gratuita di 5 anni sul motore.

Cattura il 99,9% della polvere** per offrire prestazioni di pulizia elevate

Cattura il 99,9% della polvere** per offrire prestazioni di pulizia elevate

La spazzola TriActive+ e la potenza di aspirazione elevata e duratura consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili**.

PowerCyclone 7 garantisce una forza di aspirazione duratura e potente

PowerCyclone 7 garantisce una forza di aspirazione duratura e potente

La tecnologia PowerCyclone 7 presenta un design aerodinamico che riduce al minimo la resistenza dell'aria e garantisce una potenza di aspirazione duratura. Flusso di aria estremamente accelerato nella camera cilindrica e pale di uscita esclusive, per eliminare efficacemente la polvere dall'aria.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Recensioni

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4.8

su 5

6

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

27/05/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική σκούπα που καθαρίζει πολύ αποτελεσματικότερα από τις προηγούμενες που είχα. Έχω ενθουσιαστεί με την απορροφητικότητα της! Ο λάθος που πλένετε είναι ότι καλύτερο . Επίσης έχει πολλά εξαρτήματα !!! Για κάθε επιφάνεια

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series FC9550/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Sì, consiglio questo prodotto

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03/01/2023

Ελλάδα

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Compratore verificato

απορρόφηση δυνατη , το κυριοτερο χωρις σακουλες

το κυριοτερο χωρις σακουλες αδειαζεις τον καδο και τελος

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30/06/2022

Ελλάδα

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Compratore verificato

Γρήγορη καθαριότητα

Ειναι πολυ μικρη ,δυνατη και το φιλτρο της ειναι πολυ λειτουργικο , ευκολο άδειασμα της σκόνης, ευκολο πλύσιμο κάδου.

Pro

ΔΥΝΑΤΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ

Contro

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

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Esclusioni di responsabilità

  1. potenza di aspirazione rispetto al modello PowerPro Active venduto nel 2019 e testato secondo IEC 60312. Test sulle prestazioni di filtraggio effettuato in conformità a DIN EN 60312/11/2008.

  2. Cattura il 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2).

  3. I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.