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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
900 W
PowerCyclone 7
Filtro Allergy H13
Spazzola TriActive+
Il motore ad alta efficienza da 900W con oltre 50.000 giri/min genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia profonda ogni volta. Registrati su Philips.com entro 3 mesi dall'acquisto per una garanzia gratuita di 5 anni sul motore.
La spazzola TriActive+ e la potenza di aspirazione elevata e duratura consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili**.
La tecnologia PowerCyclone 7 presenta un design aerodinamico che riduce al minimo la resistenza dell'aria e garantisce una potenza di aspirazione duratura. Flusso di aria estremamente accelerato nella camera cilindrica e pale di uscita esclusive, per eliminare efficacemente la polvere dall'aria.
Riconoscimenti
4.8
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Nashparl
27/05/2025
Ελλάδα
Εξαιρετική σκούπα που καθαρίζει πολύ αποτελεσματικότερα από τις προηγούμενες που είχα. Έχω ενθουσιαστεί με την απορροφητικότητα της! Ο λάθος που πλένετε είναι ότι καλύτερο . Επίσης έχει πολλά εξαρτήματα !!! Για κάθε επιφάνεια
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series FC9550/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Sì, consiglio questo prodotto
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πεχα
03/01/2023
Ελλάδα
Compratore verificato
απορρόφηση δυνατη , το κυριοτερο χωρις σακουλες
το κυριοτερο χωρις σακουλες αδειαζεις τον καδο και τελος
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Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series FC9553/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
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Flash22
30/06/2022
Ελλάδα
Compratore verificato
Γρήγορη καθαριότητα
Ειναι πολυ μικρη ,δυνατη και το φιλτρο της ειναι πολυ λειτουργικο , ευκολο άδειασμα της σκόνης, ευκολο πλύσιμο κάδου.
Pro
ΔΥΝΑΤΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
Contro
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
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potenza di aspirazione rispetto al modello PowerPro Active venduto nel 2019 e testato secondo IEC 60312. Test sulle prestazioni di filtraggio effettuato in conformità a DIN EN 60312/11/2008.
Cattura il 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2).
I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.