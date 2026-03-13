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Aspirapolvere e lavapavimenti
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SpeedPro Max Scopa elettrica
Supporto
FC6823/01R1
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Tutti (1)
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Spazzola integrata
Unità di supporto a parete
SpeedPro MaxPowerCyclone
Unità contenitore da 25 V per aspirabriciole
Adattatore 25,2 V
Spazzola di aspirazione a 360°
Unità spazzola per bocchetta
Tubo
Unità filtro
Coperchio per il contenitore della polvere
Impossibile aprire il contenitore polvere dell'aspirapolvere cordless Philips
L'aspirapolvere cordless Philips non scorre bene
La batteria dell'aspirapolvere cordless Philips si scarica velocemente
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
L'aspirapolvere cordless Philips serie 8000 ha una potenza di aspirazione ridotta
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