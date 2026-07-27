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Tutte le serie

  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
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Ricondizionati

SpeedPro MaxScopa elettrica

FC6823/01R1

Una pulizia senza fili ultra rapida*
La rivoluzionaria SpeedPro Max con spazzola aspirante a 360° raccoglie una maggiore quantità di polvere a ogni passata, sia in avanti che all'indietro e persino lungo pareti e mobili. Pulisci meglio in minor tempo, sia sui pavimenti duri che sui tappeti.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

con spazzola aspirante a 360°

Una pulizia senza fili ultra rapida*

  • Spazzola di aspirazione a 360°

  • 25,2V, fino a 65 minuti di autonomia

  • 2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole

  • Spazzola TurboPet

Fino a 65 minuti di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 25V

Fino a 65 minuti di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 25V

Le batterie al litio ad alte prestazioni da 25,2V garantiscono fino a 65 minuti di autonomia in modalità Eco, 30 minuti in modalità normale e 21 minuti in modalità Turbo, prima di dover effettuare la ricarica.

Unità aspirapolvere, bocchetta a lancia e spazzola integrate

Unità aspirapolvere, bocchetta a lancia e spazzola integrate

Gli accessori sono semplici da utilizzare, basta un clic. L'impugnatura rimovibile rende SpeedPro Max un dispositivo due in uno. L'accessorio spazzola è integrato nel tubo, così è sempre a portata di mano.

Design esclusivo cont. polvere per svuotarlo senza creare nuvole di polvere

Design esclusivo cont. polvere per svuotarlo senza creare nuvole di polvere

Il contenitore della polvere dell'aspirapolvere può essere facilmente rimosso e svuotato igienicamente senza sollevare polvere.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Test effettuato in comparazione alle 10 scope elettriche senza filo più vendute con prezzo superiore a 300 € in Germania, nel 2017. È stato utilizzato il test di pulizia dello sporco grossolano su pavimenti duri sviluppato da Philips in conformità allo standard internazionale IEC60312-1. Gennaio 2018.