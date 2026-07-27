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Ricondizionati
FC6823/01R1
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Spazzola di aspirazione a 360°
25,2V, fino a 65 minuti di autonomia
2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole
Spazzola TurboPet
Le batterie al litio ad alte prestazioni da 25,2V garantiscono fino a 65 minuti di autonomia in modalità Eco, 30 minuti in modalità normale e 21 minuti in modalità Turbo, prima di dover effettuare la ricarica.
Gli accessori sono semplici da utilizzare, basta un clic. L'impugnatura rimovibile rende SpeedPro Max un dispositivo due in uno. L'accessorio spazzola è integrato nel tubo, così è sempre a portata di mano.
Il contenitore della polvere dell'aspirapolvere può essere facilmente rimosso e svuotato igienicamente senza sollevare polvere.
Test effettuato in comparazione alle 10 scope elettriche senza filo più vendute con prezzo superiore a 300 € in Germania, nel 2017. È stato utilizzato il test di pulizia dello sporco grossolano su pavimenti duri sviluppato da Philips in conformità allo standard internazionale IEC60312-1. Gennaio 2018.