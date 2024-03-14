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SpeedPro Aspirapolvere senza fili - Ricondizionati

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FC6723/01R1

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Manuali e documentazione

EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6723/01 - English (US)

  • ZIP file, 2.5 MB
  • 14 March 2024

User Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6727; FC6726; FC6725; FC6724; FC6723; FC6722

  • PDF file, 4.1 MB
  • 13 March 2024

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