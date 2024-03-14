Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Aspirapolvere e lavapavimenti
Tutte le serie
SpeedPro Aspirapolvere senza fili - Ricondizionati
Supporto
FC6723/01R1
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6723/01 - English (US)
User Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6727; FC6726; FC6725; FC6724; FC6723; FC6722
CV 5000 Series AquaGruppo spazzola
Access. scopa elettrica ricaricabile
Unità filtro
Tubo
Spazzola integrata
Spazzola di aspirazione a 180°
Spazzola Mini Turbo
Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 5000
L'aspirapolvere cordless Philips serie 5000 ha una potenza di aspirazione ridotta
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti