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  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
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Ricondizionati

SpeedProAspirapolvere senza fili - Ricondizionati

FC6723/01R1

Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
Il nuovo aspirapolvere senza filo SpeedPro garantisce una pulizia rapida e un raggio d'azione elevato. L'aspirapolvere è dotato di una spazzola aspirante a 180° per rimuovere lo sporco efficacemente anche nei punti più difficili: vicino alle pareti, ai mobili e negli angoli.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere

  • Spazzola di aspirazione a 180°

  • 18V, fino a 30 min

  • 2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole

  • Spazzola con LED

Il filtro lavabile assicura un'elevata velocità dell'aria più a lungo*

Il filtro lavabile assicura un'elevata velocità dell'aria più a lungo*

Il sistema di filtraggio cattura fino al 99% del polline e delle spore di muffa, restituendo aria pulita al motore e garantendo un'elevata velocità dell'aria e prestazioni durature.

Cattura fino al 98% di polvere e sporco a ogni passata

Cattura fino al 98% di polvere e sporco a ogni passata

La spazzola di aspirazione a 180° è progettata per una rimozione efficace e potente del 98% di polvere e sporco a ogni passata, su tutti i tipi di pavimento, anche nei punti più difficili da raggiungere.

Unità aspirapolvere, bocchetta a lancia e spazzola integrate

Gli accessori sono semplici da utilizzare, basta un clic. L'impugnatura rimovibile rende SpeedPro un dispositivo due in uno. L'accessorio spazzola è integrato nel tubo, così è sempre a portata di mano per la pulizia di soffitti e mensole.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2 settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.