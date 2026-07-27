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FC6723/01R1
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Spazzola di aspirazione a 180°
18V, fino a 30 min
2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole
Spazzola con LED
Il sistema di filtraggio cattura fino al 99% del polline e delle spore di muffa, restituendo aria pulita al motore e garantendo un'elevata velocità dell'aria e prestazioni durature.
La spazzola di aspirazione a 180° è progettata per una rimozione efficace e potente del 98% di polvere e sporco a ogni passata, su tutti i tipi di pavimento, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Gli accessori sono semplici da utilizzare, basta un clic. L'impugnatura rimovibile rende SpeedPro un dispositivo due in uno. L'accessorio spazzola è integrato nel tubo, così è sempre a portata di mano per la pulizia di soffitti e mensole.
Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2 settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.