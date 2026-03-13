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Serie 5500 LatteGo Macchina da caffè automatica
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Macchina da caffèLubrificante per il gruppo erogatore Philips
La temperatura del caffè della macchina da caffè Philips non è abbastanza calda
La macchina da caffè Philips non si accende
Il vassoio antigoccia della macchina per espresso Philips si riempie rapidamente
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La macchina da caffè Philips emette un rumore
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