Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo

Scegli una delle 20 deliziose ricette a base di caffè disponibili su LatteGo 5500. Dal latte macchiato al rinfrescante caffè freddo, ogni bevanda viene erogata alla temperatura ideale, con una schiuma morbida e vellutata e un aroma delizioso. Inoltre, la pulizia di LatteGo è estremamente semplice.