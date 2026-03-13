ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Series 5500 LatteGo Macchine da caffè automatica

Supporto

Series 5500 LatteGoMacchine da caffè automatica

EP5541/50

Series 5500 LatteGo Macchine da caffè automatica

Vai al negozio

Sfrutta al meglio il tuo prodotto

  • Come pulire la macchina del caffè Philips LatteGo Serie 5500
    Come pulire la macchina del caffè Philips LatteGo Serie 5500
  • How to clean the Philips 5500 Espresso series
    How to clean the Philips 5500 Espresso series
  • How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series
    How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series
  • How to descale the Philips 4400 and 5500 Espresso series
    How to descale the Philips 4400 and 5500 Espresso series

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

EP4449/70 EP5544/50 Quick Start Guide_General

  • PDF file, 2.7 MB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF file, 637.1 kB
  • 24 March 2026

Domande frequenti

Parti e accessori

Risoluzione dei problemi

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti