Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
20 bevande
Macinacaffè 100% in ceramica esalta il gusto del caffè
Sistema latte: caraffa automatica LatteGo
Tecnologia SilentBrew: riduce il rumore di preparazione
Filtro AquaClean purifica e decalcifica l'acqua
Le nostre 20 ricette spaziano da bevande calde come caffè, latte e cappuccini cremosi, nonché caffè ghiacciato. Il nostro sistema di erogazione è stato calibrato in modo che anche i caffè ghiacciati abbiano lo stesso sapore delizioso delle bevande calde.
La nostra potente tecnologia ciclonica consente di creare una schiuma di latte setosa e vellutata toccando solo un pulsante, anche se si usa latte vegetale come alternativa.
Non devi più aspettare che la macchina si riscaldi: la nostra funzione QuickStart, infatti, consente di accenderla e preparare subito il caffè, perché la macchina si riscalda in base alla ricetta selezionata.
5.0
su 5
20
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Bilqna
13/12/2025
Ελλάδα
Отличен кафе автомат
Перфектна машина.Прави разкошно капучино и лате.Много сме доволни от покупката.
Questa revisione è stata effettuata per Series 5500 EP5541/50 Πλήρως αυτόματη μηχανή espresso
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adeleiras_1589
14/04/2025
Portugal
Parte della promozione
Café incrível, limpeza fácil e design top!
Adoro! Café saboroso, manutenção super fácil, com excelentes modos de configuração e um design simplesmente magnífico! Uma ótima escolha. Surpreendeu-me pela qualidade, rapidez na preparação e pela facilidade de uso no dia a dia. Recomendo!
Questa revisione è stata effettuata per Série 5500 EP5541/50 Máquina de café expresso totalmente automática
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vtheod2
01/03/2025
Ελλάδα
Οι πρώτες αρνητικές εντυπώσεις αντιστράφηκαν
Μετά από 10 μέρες χρήσης και 30-40 καφέδες, όλα φαίνεται να δουλεύουν τέλεια. Είναι πολύ καλή τελικά!!! Όπως και την αρχική μας EP-3200 που την είχαμε για 2-3 χρόνια, τελικά την λατρεύουμε και τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα: Έγινε όπως μας είπαν στο service, ότι έπρεπε πρώτα να τη λειτουργήσουμε για ένα μικρό διάστημα και μετά να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα!!!
Pro
255
Contro
0
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Series 5500 EP5541/50 Πλήρως αυτόματη μηχανή espresso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Series 5500 EP5541/50 Πλήρως αυτόματη μηχανή espresso
In base a test su consumatori in Germania per confrontare macchine da caffè leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2023)
Rispetto alle macchine da caffè Philips precedenti
Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia