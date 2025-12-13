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  • Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo
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Series 5500 LatteGoMacchine da caffè automatica

EP5541/50

5
| (20) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo
Scegli una delle 20 deliziose ricette a base di caffè disponibili su LatteGo 5500. Dal latte macchiato al rinfrescante caffè freddo, ogni bevanda viene erogata alla temperatura ideale, con una schiuma morbida e vellutata e un aroma delizioso. Inoltre, la pulizia di LatteGo è estremamente semplice.
Vedi tutti i vantaggi

LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire*

Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo

  • 20 bevande

  • Macinacaffè 100% in ceramica esalta il gusto del caffè

  • Sistema latte: caraffa automatica LatteGo

  • Tecnologia SilentBrew: riduce il rumore di preparazione

  • Filtro AquaClean purifica e decalcifica l'acqua

Potrai gustare 20 bevande calde o ghiacciate in qualsiasi momento

Potrai gustare 20 bevande calde o ghiacciate in qualsiasi momento

Le nostre 20 ricette spaziano da bevande calde come caffè, latte e cappuccini cremosi, nonché caffè ghiacciato. Il nostro sistema di erogazione è stato calibrato in modo che anche i caffè ghiacciati abbiano lo stesso sapore delizioso delle bevande calde.

Crema di latte vellutata e setosa con il sistema del latte LatteGo

Crema di latte vellutata e setosa con il sistema del latte LatteGo

La nostra potente tecnologia ciclonica consente di creare una schiuma di latte setosa e vellutata toccando solo un pulsante, anche se si usa latte vegetale come alternativa.

Meno attese e un caffè più veloce con QuickStart

Meno attese e un caffè più veloce con QuickStart

Non devi più aspettare che la macchina si riscaldi: la nostra funzione QuickStart, infatti, consente di accenderla e preparare subito il caffè, perché la macchina si riscalda in base alla ricetta selezionata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

20

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

13/12/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Отличен кафе автомат

Перфектна машина.Прави разкошно капучино и лате.Много сме доволни от покупката.

Questa revisione è stata effettuata per Series 5500 EP5541/50 Πλήρως αυτόματη μηχανή espresso

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14/04/2025

Portugal

Portugal

Café incrível, limpeza fácil e design top!

Adoro! Café saboroso, manutenção super fácil, com excelentes modos de configuração e um design simplesmente magnífico! Uma ótima escolha. Surpreendeu-me pela qualidade, rapidez na preparação e pela facilidade de uso no dia a dia. Recomendo!

Questa revisione è stata effettuata per Série 5500 EP5541/50 Máquina de café expresso totalmente automática

Questa revisione è stata effettuata per Série 5500 EP5541/50 Máquina de café expresso totalmente automática

01/03/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Οι πρώτες αρνητικές εντυπώσεις αντιστράφηκαν

Μετά από 10 μέρες χρήσης και 30-40 καφέδες, όλα φαίνεται να δουλεύουν τέλεια. Είναι πολύ καλή τελικά!!! Όπως και την αρχική μας EP-3200 που την είχαμε για 2-3 χρόνια, τελικά την λατρεύουμε και τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα: Έγινε όπως μας είπαν στο service, ότι έπρεπε πρώτα να τη λειτουργήσουμε για ένα μικρό διάστημα και μετά να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα!!!

Pro

255

Contro

0

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Series 5500 EP5541/50 Πλήρως αυτόματη μηχανή espresso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Series 5500 EP5541/50 Πλήρως αυτόματη μηχανή espresso

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base a test su consumatori in Germania per confrontare macchine da caffè leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2023)

  2. Rispetto alle macchine da caffè Philips precedenti

  3. Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia