Uma das grandes vantagens desta máquina é a liberdade de escolher o café em grão que quero usar. Apesar de a variedade disponível nos supermercados ainda ser limitada, gosto de poder explorar diferentes tipos de café e ajustar ao meu gosto. Além disso, aprecio o aspeto da sustentabilidade – por não usar cápsulas, o desperdício de embalagens é muito menor, algo que considero importante. Para além disso, outro ponto positivo, é que isto também possibilita a colocação das borras no contentor dos bio resíduos. Outra característica relevante é a possibilidade de personalizar as bebidas. É possível ajustar a intensidade do café, a quantidade de leite e de espuma, o que permite adaptar as opções ao gosto de cada um e, inclusivamente, permite criar perfis de utilização. No que toca à manutenção, a máquina parece bastante prática e não dá muito trabalho. O filtro de água é um ponto a considerar: por um lado, ajuda a reduzir a manutenção; por outro, é uma peça que precisa ser substituída em intervalos regulares e só pode ser comprada na marca, o que introduz um custo que não se pode controlar. Ainda não sei exatamente qual a duração do filtro, mas, após cerca de 50 cafés, ele continua a 100%, o que sugere uma vida útil longa. Quanto à qualidade das bebidas, há pontos positivos e negativos. A qualidade do café depende muito do grão que se escolhe, o que é de esperar. No entanto, noto que, no início de cada café, sai um pouco de água, provavelmente resultado do que fica na tubagem durante o processo de limpeza. Isso pode deixar o café um pouco aguado, o que não é ideal. No caso dos cappuccinos e lattes, sinto que a espuma podia ser mais densa. Mesmo ajustando para a quantidade máxima de espuma, a textura e volume ficam abaixo do que esperava.