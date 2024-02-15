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Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo
Scegli una delle 20 deliziose ricette a base di caffè disponibili su LatteGo 5500. Dal latte macchiato al rinfrescante caffè freddo, ogni bevanda viene erogata alla temperatura ideale, con una schiuma morbida e vellutata e un aroma delizioso. Inoltre, la pulizia di LatteGo è estremamente semplice.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Macchine da caffè automatica
totale
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Le nostre 20 ricette spaziano da bevande calde come caffè, latte e cappuccini cremosi, nonché caffè ghiacciato. Il nostro sistema di erogazione è stato calibrato in modo che anche i caffè ghiacciati abbiano lo stesso sapore delizioso delle bevande calde.
La nostra potente tecnologia ciclonica consente di creare una schiuma di latte setosa e vellutata toccando solo un pulsante, anche se si usa latte vegetale come alternativa.
Non devi più aspettare che la macchina si riscaldi: la nostra funzione QuickStart, infatti, consente di accenderla e preparare subito il caffè, perché la macchina si riscalda in base alla ricetta selezionata.
Esalta il gusto pieno dei chicchi di caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. Regola le dimensioni di macinatura utilizzando una delle 12 impostazioni, da fine a grossolana.
Il nostro sistema Aroma Extract trova l'equilibrio ideale tra temperatura e aroma, mantenendo la temperatura dell'acqua tra 90 °C e 98 °C e regolando al contempo la velocità del flusso dell'acqua.
Gusta un sapore ancora più intenso, per nulla amaro, grazie alla nostra funzione di dose extra. Puoi aggiungerla a tutte le nostre ricette a base di caffè, tranne quando usi la funzione pre-macinatura.
Prepara fino a 5000 tazze senza dover decalcificare con il filtro AquaClean. Purifica l'acqua prima di iniziare la preparazione del caffè per un gusto più saporito.
Impostazione ECO
Scopri i dettagli sulla tua macchina e trova nuove ricette per caffè in stile caffetteria sulla nostra app HomeID.
Costituito da solo due parti, senza tubi, il nostro sistema del latte può essere pulito in meno di 10 secondi, sia in lavastoviglie che sotto l'acqua corrente. Philips non offre la pulizia automatica, poiché non è richiesta una pulizia complementare.
La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, i nostri apparecchi producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotati della certificazione Quiet Mark.
Il nostro display intuitivo e facile da usare permette di selezionare una ricetta e di regolare l'intensità, la lunghezza del caffè e il volume del latte. Vuoi conservare le tue preferenze? Salva la bevanda in uno dei quattro profili utente.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Compatibilità
Durata
Paese di origine
Efficienza energetica
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