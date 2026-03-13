Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Caffè
Tutte le serie
Serie 3300 Macchina da caffè automatica con cappuccinatore
Supporto
EP3347/90
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EP2331/10 EP3347/90 Quick Start Guide_General
Tutti (7)
Che differenza c'è nella preparazione di un caffè freddo con la macchina da caffè Philips?
È possibile utilizzare un filtro diverso nella macchina da caffè Philips?
Come regolare il volume della bevanda sulla macchina da caffè Philips
Come si utilizzano le pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè Philips?
Come rimuovere il calcare dalla macchina da caffè Philips
Coperchio scomparto caffè pre-macinato
Macchina da caffè totalmente automaticaGruppo infusore
Macchina da caffè totalmente automaticaVassoio antigoccia
Macchina da caffè totalmente automaticaContenitore per fondi di caffè
Macchina da caffè totalmente automaticaCoperchio del vassoio antigoccia in metallo
Pannello anteriore del cassetto per i fondi di caffè
Serbatoio dell'acqua
Bustine per la pulizia del circuito latte
Il vassoio antigoccia della macchina per espresso Philips si riempie rapidamente
La temperatura del caffè della macchina da caffè Philips non è abbastanza calda
Il pannarello LatteGo Philips perde dalla parte inferiore
Sulla macchina da caffè Philips è visualizzato "Svuotare il recipiente dei fondi" nonostante sia già vuoto
La macchina da caffè Philips non produce una buona schiuma di latte
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti