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EP3347/90
Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi
Gusta 6 bevande calde e rinfrescanti con un solo tocco, con crema, aroma e temperatura perfetti. LatteGo prepara automaticamente una crema di latte dalla consistenza vellutata per il tuo caffè latte, è facile da configurare e può essere pulito in soli 10 secondi*.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Macchina da caffè automatica con cappuccinatore
totale
recurring payment
Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai eseguire la decalcificazione fino a 5000 tazze** e potrai usufruire di un'acqua pura e limpida.
La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, le nostre macchine producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotate della certificazione Quiet Mark.
Con la semplice pressione di un pulsante, LatteGo prepara automaticamente una crema di latte dalla consistenza vellutata per il tuo caffè latte, grazie alla tecnologia ciclonica per montare il latte, anche con le tue alternative preferite a base di latte vegetale.
Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, dalla macinatura fine alla più grossolana.
Scopri i dettagli sulla tua macchina e trova nuove ricette per caffè in stile caffetteria sulla nostra app HomeID.
Gusta 5 delle ricette a base di caffè più diffuse, tra cui il classico espresso, il normale caffè nero, il cappuccino, il latte macchiato, il caffè freddo con crema, aroma e temperatura perfetti. Inoltre, è disponibile acqua calda per il tè. Il nostro esclusivo sistema di erogazione estrae perfettamente l'aroma dei chicchi a una minore velocità e a una temperatura più bassa. Aggiungi i cubetti di ghiaccio alla tua bevanda e gusta un delizioso caffè freddo senza rinunciare all'intensità del caffè.
LatteGo è il sistema di erogazione del latte più veloce da pulire di sempre, composto solo da 2 parti, privo di tubi, e può essere pulito in 10 secondi sotto acqua corrente o in lavastoviglie. Philips non offre un sistema di pulizia automatica in quanto richiede un sistema di pulizia complementare.
Seleziona facilmente le tue bevande preferite grazie al moderno touch screen con icone colorate. Regola il tuo caffè come vuoi tu grazie alla funzione My Coffee Choice: scegli l'intensità, la lunghezza del caffè e il livello della crema di latte in base ai tuoi gusti.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Compatibilità
Durata
Paese di origine
Efficienza energetica
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