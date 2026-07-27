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Garanzia di 2 anni
EP3347/90
6 bevande
Macinacaffè 100% in ceramica
Sistema latte: caraffa automatica LatteGo
Tecnologia SilentBrew: riduce il rumore di preparazione
Filtro AquaClean purifica e decalcifica l'acqua
Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai eseguire la decalcificazione fino a 5000 tazze** e potrai usufruire di un'acqua pura e limpida.
La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, le nostre macchine producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotate della certificazione Quiet Mark.
Con la semplice pressione di un pulsante, LatteGo prepara automaticamente una crema di latte dalla consistenza vellutata per il tuo caffè latte, grazie alla tecnologia ciclonica per montare il latte, anche con le tue alternative preferite a base di latte vegetale.
Recensioni
In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di confrontare le principali macchine da caffè azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche a livello mondiale (2023).
Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.