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  • Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi
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Serie 3300Macchina da caffè automatica con cappuccinatore

EP3347/90

Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi
Gusta 6 bevande calde e rinfrescanti con un solo tocco, con crema, aroma e temperatura perfetti. LatteGo prepara automaticamente una crema di latte dalla consistenza vellutata per il tuo caffè latte, è facile da configurare e può essere pulito in soli 10 secondi*.
Vedi tutti i vantaggi

LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire*

Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi

  • 6 bevande

  • Macinacaffè 100% in ceramica

  • Sistema latte: caraffa automatica LatteGo

  • Tecnologia SilentBrew: riduce il rumore di preparazione

  • Filtro AquaClean purifica e decalcifica l'acqua

Fino a 5000 tazze** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

Fino a 5000 tazze** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai eseguire la decalcificazione fino a 5000 tazze** e potrai usufruire di un'acqua pura e limpida.

Il delizioso caffè di sempre con un'erogazione il 40% più silenziosa grazie a SilentBrew

Il delizioso caffè di sempre con un'erogazione il 40% più silenziosa grazie a SilentBrew

La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, le nostre macchine producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotate della certificazione Quiet Mark.

Crema di latte dalla consistenza vellutata LatteGo per vari tipi di latte

Crema di latte dalla consistenza vellutata LatteGo per vari tipi di latte

Con la semplice pressione di un pulsante, LatteGo prepara automaticamente una crema di latte dalla consistenza vellutata per il tuo caffè latte, grazie alla tecnologia ciclonica per montare il latte, anche con le tue alternative preferite a base di latte vegetale.

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di confrontare le principali macchine da caffè azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche a livello mondiale (2023).

  2. Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.