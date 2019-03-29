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EP0820/00
2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi
Gusta il sapore e l'aroma delizioso del caffè preparato con chicchi freschi e alla perfetta temperatura, grazie al nostro sistema di erogazione intelligente. Il pannarello classico ti consente di preparare cappuccini cremosi o latte macchiato senza sforzi.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Macchine da caffè automatica con pannarello
totale
recurring payment
Il pannarello classico eroga vapore, consentendo di preparare facilmente una schiuma di latte per il cappuccino morbida e vellutata. Inoltre è composto di sole due parti ed è quindi molto facile da pulire.
È facile pulire e mantenere la tua macchina da caffè con il programma automatico che ti avvisa quando devi procedere alla rimozione del calcare. Puoi regolare la frequenza di questa procedura in base alla durezza dell'acqua a casa.
Regola l'intensità e la quantità della tua bevanda con il menu My Coffee Choice. Scegli facilmente tra tre impostazioni diverse in base alle tue esigenze.
Il gruppo infusore è il cuore di ogni macchina da caffè completamente automatica e deve essere pulito regolarmente. Il gruppo caffè è completamente estraibile e consente di effettuare una pulizia completa sotto l'acqua corrente.
Il caffè preparato con chicchi freschi, dal sapore e dall'aroma irresistibili, è pronto con un solo tocco. Il display touch intuitivo ti consente di selezionare facilmente il tuo caffè preferito.
Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C, regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poterti gustare deliziosi caffè.
Per una maggiore praticità, puoi mettere il sistema del latte, il vassoio antigoccia e il contenitore per fondi di caffè in lavastoviglie. In questo modo risparmierai tempo e avrai una maggiore pulizia.
Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai decalcificare la tua macchina fino a 5.000 tazze* e potrai gustare un'acqua pura e chiara.
Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I nostri macinacaffè con bordi affilati estraggono il meglio dai chicchi di caffè. Realizzati in ceramica al 100%, che garantisce una durata per almeno 20.000 tazze.
I nostri macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, così puoi trasformare i chicchi come preferisci, dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.
Specifiche generali
Paese di origine
Specifiche tecniche
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Compatibilità
Durata
Personalizzazione
Paese di origine
Varietà
Efficienza energetica
Altre funzioni
Specifiche tecniche
Caratteristiche generali
Assistenza
Sostenibilità
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