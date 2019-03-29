Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • 2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi 2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi 2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

      Serie 800 Macchine da caffè automatica con pannarello

      EP0820/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni
      1 premio

      2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

      Gusta il sapore e l'aroma delizioso del caffè preparato con chicchi freschi e alla perfetta temperatura, grazie al nostro sistema di erogazione intelligente. Il pannarello classico ti consente di preparare cappuccini cremosi o latte macchiato senza sforzi.

      Scopri tutti i vantaggi

      Prodotti simili

      Vedi tutti Macchine da caffè automatiche

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Vedi tutto
      Questo prodotto
      Serie 800
      - {discount-value}

      Serie 800

      Macchine da caffè automatica con pannarello

      totale

      recurring payment

      2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

      Grazie all'intuitivo display touch

      • 3 bevande
      • Macinacaffè 100% in ceramica
      • Sistema latte: pannarello classico
      • Manutenzione semplice grazie a sistemi automatici di pulizia
      Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello

      Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello

      Il pannarello classico eroga vapore, consentendo di preparare facilmente una schiuma di latte per il cappuccino morbida e vellutata. Inoltre è composto di sole due parti ed è quindi molto facile da pulire.

      Decalcificazione automatica per una maggiore praticità

      Decalcificazione automatica per una maggiore praticità

      È facile pulire e mantenere la tua macchina da caffè con il programma automatico che ti avvisa quando devi procedere alla rimozione del calcare. Puoi regolare la frequenza di questa procedura in base alla durezza dell'acqua a casa.

      Regola l'intensità dell'aroma e la quantità tramite My Coffee Choice

      Regola l'intensità dell'aroma e la quantità tramite My Coffee Choice

      Regola l'intensità e la quantità della tua bevanda con il menu My Coffee Choice. Scegli facilmente tra tre impostazioni diverse in base alle tue esigenze.

      Pulizia facile grazie al gruppo infusore completamente estraibile

      Pulizia facile grazie al gruppo infusore completamente estraibile

      Il gruppo infusore è il cuore di ogni macchina da caffè completamente automatica e deve essere pulito regolarmente. Il gruppo caffè è completamente estraibile e consente di effettuare una pulizia completa sotto l'acqua corrente.

      Facile scelta delle varietà preferite grazie al display touch intuitivo

      Facile scelta delle varietà preferite grazie al display touch intuitivo

      Il caffè preparato con chicchi freschi, dal sapore e dall'aroma irresistibili, è pronto con un solo tocco. Il display touch intuitivo ti consente di selezionare facilmente il tuo caffè preferito.

      Temperatura, aroma e crema perfetti tazza dopo tazza

      Temperatura, aroma e crema perfetti tazza dopo tazza

      Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C, regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poterti gustare deliziosi caffè.

      Componenti lavabili in lavastoviglie per una maggiore praticità

      Componenti lavabili in lavastoviglie per una maggiore praticità

      Per una maggiore praticità, puoi mettere il sistema del latte, il vassoio antigoccia e il contenitore per fondi di caffè in lavastoviglie. In questo modo risparmierai tempo e avrai una maggiore pulizia.

      Fino a 5000 tazze* senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

      Fino a 5000 tazze* senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

      Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai decalcificare la tua macchina fino a 5.000 tazze* e potrai gustare un'acqua pura e chiara.

      20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti

      20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti

      Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I nostri macinacaffè con bordi affilati estraggono il meglio dai chicchi di caffè. Realizzati in ceramica al 100%, che garantisce una durata per almeno 20.000 tazze.

      Regolabile in base ai gusti, grazie al macinacaffè con 12 impostazioni

      Regolabile in base ai gusti, grazie al macinacaffè con 12 impostazioni

      I nostri macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, così puoi trasformare i chicchi come preferisci, dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Fonte di caffè
        Chicchi freschi
        Coinvolgimento degli utenti
        Premendo un pulsante
        Tipo di prodotto
        Macchina da caffè completamente automatica
        Bevande
        Espresso, caffè
        Bevande preimpostate
        2
        Numero di dosi
        2
        Pressione
        15 bar
        Macinacaffè integrato
        Sì, ceramica
        Impostazioni del macinacaffè
        12
        Capacità del contenitore dei chicchi
        275 g
        Montatura del latte
        Soluzione per il latte
        CMF
        Capacità del serbatoio dell'acqua
        1,8L
        Profili
        No
        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Interfaccia
        Display con icone touch
        Garanzia
        2 anni
        Connettività
        No
        Componenti lavabili in lavastoviglie

      • Paese di origine

        Fabbricato in
        Romania
        Progettato in
        Italia

      • Specifiche tecniche

        Efficienza energetica
        Classe A
        Potenza
        1500W
        Voltaggio
        da 230V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1

      • Funzionalità di sicurezza

        Timer di spegnimento automatico
        Certificazione di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        433 mm
        Larghezza prodotto
        246 mm
        Altezza prodotto
        371 mm
        Peso prodotto
        8 kg
        Lunghezza confezione
        491,5 mm
        Larghezza confezione
        287,5 mm
        Altezza confezione
        487 mm
        Peso confezione
        10-12,3 kg

      • Compatibilità

        Accessorio compatibile (non incluso)
        Tubetto di grasso
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Misurino del caffè
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Linguetta per il test della durezza dell'acqua
        Accessori compatibili (x4)
        Lubrificante per il gruppo infusore Philips

      • Durata

        Manuale utente
        >75% di carta riciclata
        Confezione
        > 95% di materiali riciclati

      • Personalizzazione

        Impostazioni del macinacaffè
        12
        Controllo dell'aroma pre-infusione
        Impostazioni della temperatura
        3

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina, Romania

      • Varietà

        Bevande
        • Espresso
        • Acqua calda
        • Caffè
        Opzione polvere di caffè
        Doppia tazza
        Doppia tazza latte
        No

      • Efficienza energetica

        Consumo energetico in modalità stand-by
        0,2W
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Consumo energetico in modalità stand-by in rete
        nd
        Intervallo di tempo previo passaggio automatico alla modalità stand-by
        30 minuti
        Standard di misurazione
        EN 50564:2011

      • Altre funzioni

        Gruppo infusore estraibile
        Decalcificazione guidata
        AquaClean

      • Specifiche tecniche

        Voltaggio
        230  V
        Lunghezza cavo
        100 mm  cm
        Frequenza
        50  Hz
        Capacità del serbatoio dell'acqua
        1,8  l
        Capacità contenitore fondi del caffè
        12  servings
        Peso del prodotto
        7,5  kg
        Capacità contenitore caffè in grani
        275  g
        Recipiente per scarti
        Accesso frontale
        Serbatoio dell'acqua
        Accesso frontale
        Compatibilità dei filtri
        AquaClean
        Pressione pompa
        15  bar
        Colore e finitura
        Nero
        Dimensioni del prodotto
        246 x 371 x 433  mm

      • Caratteristiche generali

        Altezza beccuccio regolabile
        85-145  mm
        Soluzione per il latte
        Pannarello classico
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        • Pannarello classico
        • Vassoio antigoccia
        Pulizia e manutenzione semplificate
        Compatibile con filtro AquaClean
        Interfaccia utente
        Display touchscreen

      • Assistenza

        Garanzia di 2 anni

      • Sostenibilità

        Impostazione ECO
        Classificazione energetica
        Classe A
        Consumo energetico erogazione
        1500  W
        Materiali della confezione riciclabili
        >95  %

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.
      Clippin

      Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

      Vai a Ricambi e accessori

      Accessori

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Riconoscimenti

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.
      • *In base a una temperatura di 70-82 °C.

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.