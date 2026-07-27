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Garanzia di 2 anni
EP0820/00
3 bevande
Macinacaffè 100% in ceramica
Sistema latte: pannarello classico
Manutenzione semplice grazie a sistemi automatici di pulizia
Il pannarello classico eroga vapore, consentendo di preparare facilmente una schiuma di latte per il cappuccino morbida e vellutata. Inoltre è composto di sole due parti ed è quindi molto facile da pulire.
È facile pulire e mantenere la tua macchina da caffè con il programma automatico che ti avvisa quando devi procedere alla rimozione del calcare. Puoi regolare la frequenza di questa procedura in base alla durezza dell'acqua a casa.
Regola l'intensità e la quantità della tua bevanda con il menu My Coffee Choice. Scegli facilmente tra tre impostazioni diverse in base alle tue esigenze.
Riconoscimenti
Recensioni
Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.
In base a una temperatura di 70-82 °C.