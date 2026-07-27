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Tutte le serie

  • 2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi
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Serie 800Macchine da caffè automatica con pannarello

EP0820/00

1 premio

2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi
Gusta il sapore e l'aroma delizioso del caffè preparato con chicchi freschi e alla perfetta temperatura, grazie al nostro sistema di erogazione intelligente. Il pannarello classico ti consente di preparare cappuccini cremosi o latte macchiato senza sforzi.
Vedi tutti i vantaggi

Grazie all'intuitivo display touch

2 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

  • 3 bevande

  • Macinacaffè 100% in ceramica

  • Sistema latte: pannarello classico

  • Manutenzione semplice grazie a sistemi automatici di pulizia

Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello

Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello

Il pannarello classico eroga vapore, consentendo di preparare facilmente una schiuma di latte per il cappuccino morbida e vellutata. Inoltre è composto di sole due parti ed è quindi molto facile da pulire.

Decalcificazione automatica per una maggiore praticità

Decalcificazione automatica per una maggiore praticità

È facile pulire e mantenere la tua macchina da caffè con il programma automatico che ti avvisa quando devi procedere alla rimozione del calcare. Puoi regolare la frequenza di questa procedura in base alla durezza dell'acqua a casa.

Regola l'intensità dell'aroma e la quantità tramite My Coffee Choice

Regola l'intensità dell'aroma e la quantità tramite My Coffee Choice

Regola l'intensità e la quantità della tua bevanda con il menu My Coffee Choice. Scegli facilmente tra tre impostazioni diverse in base alle tue esigenze.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image VRS_AWARD-612375

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.

  2. In base a una temperatura di 70-82 °C.