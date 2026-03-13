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Caffè
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Serie 800 Macchine da caffè automatica con pannarello
Supporto
EP0820/00
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EP0810
EP0820
EP0824
EP1220
EP1221
EP1222
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EP1224
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EP2225
EP2320
EP3221
EP3226
Quick Start Guide
Tutti (5)
È possibile utilizzare un filtro diverso nella macchina da caffè Philips?
Come si utilizzano le pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè Philips?
Come rimuovere il calcare dalla macchina da caffè Philips
Come lubrificare il gruppo infusore della macchina da caffè Philips
Come effettuare la pulizia e la manutenzione della macchina da caff� Philips
Milk TwisterPannarello
Coperchio scomparto caffè pre-macinato
Macchina da caffè totalmente automaticaGruppo infusore
Serie 800Pannello anteriore del cassetto per i fondi di caffè
Serie 800Serbatoio dell'acqua
Macchina da caffè totalmente automaticaVassoio antigoccia
Coperchio per macinacaffè
Macchina da caffè totalmente automaticaContenitore per fondi di caffè
Coperchio vassoio antigoccia nero
Philips serie EPPannarello classico
Bustine per la pulizia del circuito latte
Milk TwisterMontalatte elettrico
Piccolo filtro dell'acqua
Spazzolina per pulizia
Il vassoio antigoccia della macchina per espresso Philips si riempie rapidamente
La temperatura del caffè della macchina da caffè Philips non è abbastanza calda
Sulla macchina da caffè Philips è visualizzato "Svuotare il recipiente dei fondi" nonostante sia già vuoto
La macchina da caffè Philips non produce una buona schiuma di latte
La macchina Philips richiede la rimozione del calcare dopo l'installazione del filtro AquaClean
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