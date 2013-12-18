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Fuori produzione
Goditi la musica di iPod/iPhone/iPad in modalità wireless
Goditi la tua musica preferita senza fili con il Bluetooth®. Inoltre, questa docking station Philips riproduce la musica dai CD o dal tuo iPod/iPad/iPhone tramite il connettore Lightning, offrendo un audio diffuso, coinvolgente e chiaro grazie alle tecnologie LivingSound e PureDigital.
Bluetooth
con connettore Lightning
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso il nuovo connettore Lightning! Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica anche il tuo dispositivo, in modo da non doverti più preoccupare che la batteria si esaurisca.
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
La tecnologia LivingSound di Philips in corso di brevetto, amplia in maniera considerevole la posizione ottimale d'ascolto (la migliore posizione d'ascolto nella stanza) in questo modo è possibile ascoltare musica davvero coinvolgente in una zona più ampia. Combinando vari processi di elaborazione sonora, LivingSound è in grado di ripristinare la ricchezza e i dettagli spaziali e sonori che spesso si perdono con un sistema stereo compatto. Il risultato è una posizione di ascolto ottimale più ampia e distribuita più uniformemente all'interno della stanza. Adesso l'ascolto della musica non è più limitata a spazi ristretti. Ascolta la tua musica con un audio stereo ottimale in spazi più ampi.
3.9
su 5
17
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Mercutio
18/12/2013
España
toda la música sin cables en un equipo de gran calidad
Gran equipo para reproducir música sin necesidad de cables. Fácil conexión bluetooth con PC y tablets. Excelente calidad de sonido para disfrutar de las mejores apps de música para dispositivos móviles y ordenadores. Sin olvidar que también reproduce CDs y emisoras de radio. Ocupa poco espacio y puede alcanzar un volumen de sonido potente y con sensación envolvente. El diseño no está mal, aunque podrían ofrecerse otras gamas de colores menos oscuros. En resumen, muy buena inversión para los amantes de la música
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Questa revisione è stata effettuata per DTM5095 sistema docking
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David35
16/12/2013
España
Me encanta
Equipo que suena muy y muy bien. Es una pena que ninguna tienda en Esàña lo tenga... y lo tengas que comprar "a ciegas" (sin verlo a Amazon). Bonito y muy potente. El otro de 80 w, sonaba bastante mal... vale la pena arriesgarse. Por cierto... la base o pie.. mide 29.5cm... no la torre (más estrecha). he de decir, que ese aspecto fue determinante (utilice el chat de Philips... y no es muy bueno... teiendolo en exposición me dijeron que media 380 mm). Gracias a Sandra que me perjuro que media 300 mm y por eso lo compre.
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halbseide
08/05/2014
Deutschland
Alles, was ich will
Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.
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Questa revisione è stata effettuata per DTM5095 Docking-Soundsystem
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