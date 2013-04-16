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Fuori produzione
DS1200/12
Audio per la tua casa
Questo elegante sistema docking con altoparlanti Philips Fidelio DS1200/12 riempie le tue mattine con bella musica. Perfetto per il tuo comodino, ti dice l'ora, ti sveglia, funge da luce notturna e consente di ricaricare fino a due iPod, iPhone o iPad contemporaneamente.
per iPod/iPhone/iPad
Display con orologio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.
3.4
su 5
58
Recensioni
mariajenny
16/04/2013
Italia
Davvero unica
Sono moltto felice di dire la mia opinione su questa base per ipod non che sveglia . La trovo semplicemente fantastica sia per il suo suono pulito che per il bellissimo design che rende atmosfera sul comodino della mia camera da letto . A partire dalla luce che si accende sotto la base o dal relax che creano i numeri rossi delle ore . Complimenti a Philips da sempre vostra sincera cliente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1200 Sistema docking con altoparlanti
Sì, consiglio questo prodotto
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PaReFiGa
16/05/2012
Italia
Ottimo e di facile utilizzo
Ottimo suono anche ad alto volume.Ideale sia per iPad che per iPhone.Molto comoda la possibilitá di ricaricarli contemporaneamente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1200 Sistema docking con altoparlanti
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matstardust
15/05/2012
Italia
ottimo prodotto
ottima base dock, da mettere tipicamente sul comodino, utilissima per ascoltarsi la radio in streaming dall'iphone distesi a letto e per ricaricare gli iDevices. Consigliata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1200 Sistema docking con altoparlanti
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