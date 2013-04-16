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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS1200/12

3.4

| (58) Recensioni

Audio per la tua casa

Questo elegante sistema docking con altoparlanti Philips Fidelio DS1200/12 riempie le tue mattine con bella musica. Perfetto per il tuo comodino, ti dice l'ora, ti sveglia, funge da luce notturna e consente di ricaricare fino a due iPod, iPhone o iPad contemporaneamente.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio per la tua casa

  • per iPod/iPhone/iPad

  • Display con orologio

Audio omnidirezionale ricco per raggiungere ogni angolo della camera da letto

Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Specifiche tecniche

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3.4

su 5

58

Recensioni

16/04/2013

Italia

Italia

Davvero unica

Sono moltto felice di dire la mia opinione su questa base per ipod non che sveglia . La trovo semplicemente fantastica sia per il suo suono pulito che per il bellissimo design che rende atmosfera sul comodino della mia camera da letto . A partire dalla luce che si accende sotto la base o dal relax che creano i numeri rossi delle ore . Complimenti a Philips da sempre vostra sincera cliente

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Questa revisione è stata effettuata per DS1200 Sistema docking con altoparlanti

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16/05/2012

Italia

Italia

Ottimo e di facile utilizzo

Ottimo suono anche ad alto volume.Ideale sia per iPad che per iPhone.Molto comoda la possibilitá di ricaricarli contemporaneamente.

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15/05/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

ottima base dock, da mettere tipicamente sul comodino, utilissima per ascoltarsi la radio in streaming dall'iphone distesi a letto e per ricaricare gli iDevices. Consigliata

Sì, consiglio questo prodotto

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