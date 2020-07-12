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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP8720N/00
Power bank sottile e potente
L'energia extra che ti serve dove e quando vuoi, per più di una ricarica completa. Due porte USB ti consentono di caricare due dispositivi contemporaneamente. Elevata capacità da 20.000 mAh per più ricariche complete del telefono e del tablet
20.000 mAh
Doppio USB
Batteria ai polimeri di litio
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
Il cavo micro-USB - USB 2.0 incluso può essere utilizzato con telefoni cellulari, fotocamere digitali e altri dispositivi portatili dotati di connessione micro-USB. Portalo con te, tienilo sulla scrivania oppure sostituisci quello che hai perso in modo da poter essere sempre connesso e caricare il dispositivo in qualsiasi momento.
Questo sistema di alimentazione portatile è una fonte aggiuntiva che consente più di due ricariche complete quando sei fuori casa. Portalo con te in viaggio per un'alimentazione di backup ogni volta che ti serve.
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