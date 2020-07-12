Cavo micro-USB incluso per collegare e ricaricare il dispositivo

Il cavo micro-USB - USB 2.0 incluso può essere utilizzato con telefoni cellulari, fotocamere digitali e altri dispositivi portatili dotati di connessione micro-USB. Portalo con te, tienilo sulla scrivania oppure sostituisci quello che hai perso in modo da poter essere sempre connesso e caricare il dispositivo in qualsiasi momento.