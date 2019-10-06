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Fuori produzione
DLP8088NC/00
Power bank per esterni, per il campeggio e altro ancora
Potente power bank per esterni, con un'eccezionale capacità di 128.000 mAh, per tutti i tuoi dispositivi. Ingresso e uscita CA e CC USB-A (QC) e USB-C (PD), presa CA. presa accendisigari e ricarica wireless Qi.
Uscita CA/CC
Porte di ricarica USB A e USB C
Ricarica wireless Qi
QC 3.0 e PD
Questo power bank per esterni fornisce alimentazione con corrente CA e CC. Usa gli apparecchi elettrici in tutta sicurezza con l'alimentatore a onda sinusoidale pura o ricarica il telefono cellulare con la porta di ricarica USB (USB A/USB C).
Display LCD per l'indicatore della batteria
La ricarica wireless con tecnologia Qi è adottata da molti smartphone e altri dispositivi mobili. I caricatori wireless Philips sono compatibili con telefoni e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless Qi. Basta posizionare i dispositivi sul pad per ricaricarli senza problemi.
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