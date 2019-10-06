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Fuori produzione

Power bank per esterni

DLP8088NC/00

Power bank per esterni, per il campeggio e altro ancora

Potente power bank per esterni, con un'eccezionale capacità di 128.000 mAh, per tutti i tuoi dispositivi. Ingresso e uscita CA e CC USB-A (QC) e USB-C (PD), presa CA. presa accendisigari e ricarica wireless Qi.

Vedi tutti i vantaggi

Carica di più dispositivi

Power bank per esterni, per il campeggio e altro ancora

  • Uscita CA/CC

  • Porte di ricarica USB A e USB C

  • Ricarica wireless Qi

  • QC 3.0 e PD

Uscita CA e CC

Questo power bank per esterni fornisce alimentazione con corrente CA e CC. Usa gli apparecchi elettrici in tutta sicurezza con l'alimentatore a onda sinusoidale pura o ricarica il telefono cellulare con la porta di ricarica USB (USB A/USB C).

Display LCD per l'indicatore della batteria

Display LCD per l'indicatore della batteria

Tecnologia wireless Qi

La ricarica wireless con tecnologia Qi è adottata da molti smartphone e altri dispositivi mobili. I caricatori wireless Philips sono compatibili con telefoni e altri dispositivi dotati di tecnologia wireless Qi. Basta posizionare i dispositivi sul pad per ricaricarli senza problemi.

Specifiche tecniche

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