Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Power bank sottile e potente
Ingresso Micro e di tipo C, doppia uscita USB-A e USB-C.
10.000 mAh
Doppio USB
La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Pro
Hendig
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DLP7719N USB-strømbank
Data di utilizzo 2022-04-15
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DLP7719N USB-strømbank
Data di utilizzo 2022-04-15