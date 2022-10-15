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Fuori produzione

Power bank USB

DLP7719N/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Power bank sottile e potente

Ingresso Micro e di tipo C, doppia uscita USB-A e USB-C.

Vedi tutti i vantaggi

con la batteria di backup portatile

Power bank sottile e potente

  • 10.000 mAh

  • Doppio USB

Spia di alimentazione a LED

La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.

Funziona ovunque. Ottima se non è disponibile una fonte di alimentazione

Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

15/10/2022

Norge

Norge

HELT TOPP

Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.

Pro

Hendig

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DLP7719N USB-strømbank

Data di utilizzo 2022-04-15

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DLP7719N USB-strømbank

Data di utilizzo 2022-04-15

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