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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP5750/00
Batteria USB versatile
Ultra sottile, con 5.000 mAh e batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Doppia tecnologia USB per caricare 2 dispositivi contemporaneamente.
5.000 mAh
La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente
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