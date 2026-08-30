Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DLP1810CB/00
10.000 mAh
Porte di ricarica USB A e USB C
Batteria ai polimeri di litio
Nero
La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
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