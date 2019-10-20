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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP1011Q/00
Power bank sottile e potente
Elevata capacità da 10.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. La tecnologia USB-C con rilascio di potenza massimizza l'energia per ricaricare il tuo dispositivo più all'avanguardia. La ricarica wireless Qi consente di ricaricare i dispositivi compatibili senza cavo.
10.000 mAh
Ricarica wireless Qi
La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
2 porte USB, carica due dispositivi contemporaneamente
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