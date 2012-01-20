Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLN1761/10
Protezione per iPad migliorata
Utilizza il rivestimento a triplo strato come custodia da trasporto per il tuo iPad oppure fallo scivolare direttamente in borsa. Un resistente strato esterno, uno strato intermedio in espanso a celle d'aria e un morbido strato interno senza lanugine per una protezione totale del tuo iPad.
per iPad 2
Questa custodia è progettata per proteggere il tuo dispositivo, con stile.
La custodia è progettata per la massima protezione senza alcun ingombro. Puoi trasportare il tuo dispositivo in borsa o nello zaino in tutta sicurezza.
Grazie al suo design pratico ed elegante, è perfetta per qualsiasi occasione.